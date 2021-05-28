Инцидент произошел в церкви УГКЦ Сретения Господня. Злоумышленники проникли в помещение храма через окно.

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Воры украли более 120 000 гривен

Ночью 26 мая, в селе Старый Милятин ограбили церковь УГКЦ Сретения Господня.

Начальник отдела №2 Золочевского райотдела полиции Львовщины Николай Патинок рассказал, что воры разбили металлопластиковое окно и залезли в храм. Там они нашли сейф, в котором хранили деньги для ремонта. Повредив его, злоумышленники похитили более 120 тысяч гривен:

примерно 100 тысяч гривен;

505 евро;

200 долларов;

100 злотых.

Известно, что кроме денег из церкви больше ничего не пропало. Правоохранители открыли уголовное производство за кражу. Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить личности злоумышленников. Пока за ограбление церкви никого не задержали.

Интересно! В Дрогобыче 4 апреля правоохранители задержали двух 15-летних парней, которые ограбили церковь. Несмотря на юный возраст, подростков уже неоднократно судили за кражи. На этот раз они похитили из ящика для пожертвований более тысячи гривен. Подросткам грозит до 6 лет за решеткой.