В центре Львова 3 жительницы соседней области вытащили у женщины кошелек, в котором лежали 3,5 тысячи долларов. Злоумышленницы не успели убежать – их задержали патрульные, которые проходили мимо.

Женщин, которые воровали кошелек, увидели прохожие. Пострадавшей повезло, что рядом проходили полицейские. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова.

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Как злоумышленницы воровали кошелек

На улице Мицкевича три жительницы соседней области вытащили у женщины кошелек, в котором лежали 3,5 тысячи долларов.

Действия злоумышленниц не остались незамеченными – все увидели прохожие. Неравнодушные львовяне забили тревогу.

Рядом проходили патрульные, которые услышали шум.

Злоумышленницам сбежать не удалось. Их задержали правоохранители.

Расследование продолжается

Злоумышленниц в возрасте 20, 32 и 35 лет отвезли в участок. Львовянка, у которой вытащили кошелек, написала заявление на женщин.

На месте преступления работали следователи. Сейчас дело расследуют правоохранители.



Кошелек украли 3 жительницы соседней области / Фото Патрульной полиции Львовщины