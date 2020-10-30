Украли кошелек с 3500 долларов: в центре Львова задержали 3 женщин – фото
В центре Львова 3 жительницы соседней области вытащили у женщины кошелек, в котором лежали 3,5 тысячи долларов. Злоумышленницы не успели убежать – их задержали патрульные, которые проходили мимо.
Женщин, которые воровали кошелек, увидели прохожие. Пострадавшей повезло, что рядом проходили полицейские. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова.
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Как злоумышленницы воровали кошелек
- На улице Мицкевича три жительницы соседней области вытащили у женщины кошелек, в котором лежали 3,5 тысячи долларов.
- Действия злоумышленниц не остались незамеченными – все увидели прохожие. Неравнодушные львовяне забили тревогу.
- Рядом проходили патрульные, которые услышали шум.
- Злоумышленницам сбежать не удалось. Их задержали правоохранители.
Расследование продолжается
Злоумышленниц в возрасте 20, 32 и 35 лет отвезли в участок. Львовянка, у которой вытащили кошелек, написала заявление на женщин.
На месте преступления работали следователи. Сейчас дело расследуют правоохранители.
Кошелек украли 3 жительницы соседней области / Фото Патрульной полиции Львовщины
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