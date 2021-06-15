Сейчас правоохранители проводят расследование. Вскоре задержанным изберут меры пресечения.

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Во время реконструкции присвоили более миллиона гривен

Правоохранители установили, что в декабре 2020 года директор предприятия заказчика работ, 2 исполнителя и специалист по техническому надзору организовали преступную схему.

Они, завышая стоимость работ, завладели более чем миллионом гривен из госбюджета.

В частности, злоумышленники во время реставрации археологического памятника национального значения подделали документы по завозу насыпного грунта.

Туда они внесли сведения о проделанной работе и ее стоимости, однако фактически ничего не делали.

Заметьте! Сотрудники СБУ подозревают должностных лиц "Львовэлектротранса" в присвоении 1 миллиона гривен из городского бюджета. Следователи уже сообщили руководителю ЛКП о подозрении. В пресс-службе ЛГС рассказали, что горсовет ожидает объективного расследования и всячески будет способствовать правоохранителям.

Вскоре злоумышленникам выберут меры предосторожности

Сейчас продолжаются следственные действия. Вскоре на имущество злоумышленников наложат арест. Им планируют также избрать самую жесткую меру пресечения – содержание под стражей.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

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