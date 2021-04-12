Украли оборудование на 1,3 миллиона гривен: во Львове задержали банду грабителей – фото
Правоохранители 10 апреля задержали банду грабителей, которые специализировались на грабежах стройплощадок. Злоумышленники похитили оборудование на сумму около 1,3 миллиона гривен.
Источник:полиция Львовщины
В преступную группу входили жители разных областей Украины. Правоохранители установили, что они причастны к минимум 5 ограблениям.
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Злоумышленники грабили стройплощадки во Львове
- Правоохранители установили, что членами преступной группы были 6 мужчин в возрасте от 18 до 42 лет.
- Все они были украинцами– жителями Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Ивано-Франковской областей и Крыма.
- Злоумышленники снимали квартиру во Львове.
- У грабителей было 2 микроавтобуса, с помощью которых они ездили ночью на строительства.
- Там они похищали металлические опалубки, которые затем перевозили в арендованный гараж.
- Правоохранители задержали мужчин 10 апреля сразу после совершения очередной кражи.
- Злоумышленники похитили 250 стоек опалубки из новостройки на улице Пасечной.
- Правоохранители установили, что участники преступной группы совершили не менее 5 таких краж.
- Во время обысков следователи обнаружили и изъяли похищенные из строек стойки, общая стоимость которых составляет около 1,3 миллиона гривен.
Смотрите фото задержания преступной группы / Фото полиции Львовщины
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Злоумышленникам сообщили о подозрении
Следователи сообщили задержанным о подозрении в краже. Правоохранители рассказали, что 2 участников преступной группы уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство, нанесение телесных повреждений, угрозы убийства и мошенничество.
Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства краж. Вскоре суд изберет злоумышленникам меры.
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