В преступную группу входили жители разных областей Украины. Правоохранители установили, что они причастны к минимум 5 ограблениям.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении

Следователи сообщили задержанным о подозрении в краже. Правоохранители рассказали, что 2 участников преступной группы уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство, нанесение телесных повреждений, угрозы убийства и мошенничество.

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства краж. Вскоре суд изберет злоумышленникам меры.