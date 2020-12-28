Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении разворовывания военного имущества. Заместитель командира полка организовал преступную группу, которая украла военную технику и запчасти на 1,16 миллиона гривен.

Кражу обнаружили во время внеплановой инвентаризации. Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Как злоумышленники разворовали военное имущество на 1,16 миллиона гривен

Следователи установили, что с сентября 2018 года по октябрь 2019 года заместитель командира полка организовал преступную группу для хищения военного имущества. Сообщниками мужчины были:

Заместитель командира батальона . Он использовал подчиненных военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике. Злоумышленник обеспечивал похищение вещей и доставлял награбленное к месту хранения. Также он обеспечивал функционирование преступной группы в периоды отсутствия заместителя командира полка.

. Он использовал подчиненных военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике. Злоумышленник обеспечивал похищение вещей и доставлял награбленное к месту хранения. Также он обеспечивал функционирование преступной группы в периоды отсутствия заместителя командира полка. ФЛП, который предоставил в пользование злоумышленникам собственные хозяйственные помещения для хранения похищенного. Также мужчина подыскивал потенциальных покупателей.

Сам заместитель командира полка руководил действиями преступной группы и скрывал нехватку военного имущества.

Во время внеплановой выборочной инвентаризации установили, что злоумышленники похитили военное имущество на сумму 1,163 миллиона гривен.

Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото ГБР

Что грозит злоумышленникам

Правоохранители 1 июня 2020 года сообщили злоумышленникам о подозрении в похищении военного имущества организованной преступной группой путем злоупотребления служебным положением.

24 декабря 2020 года обвинительный акт направили в райсуд Львовской области. Если злоумышленников признают виновными, им грозит от 5 до 12 лет за решеткой.