Троим злоумышленникам уже сообщили о подозрениях. Правоохранители продолжают проводить расследование.
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Злоумышленники подделывали документы на землю
- На Львовщине СБУ заблокировала схему незаконного отчуждения земель государственного лесного фонда.
- Одним из ее организаторов был местный госрегистратор.
- Правоохранители установили, что несколько местных жителей разработали механизм кражи земель ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр", который располагается в Брюховичах.
- Злоумышленники подделали пакет документов на почти 2 гектара государственных земель и фальсифицировали решение сельсовета.
- Затем они оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и после этого несколько раз их продали.
- По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 миллионов гривен.
- Во время обысков в служебных помещениях и в жилищах организаторов правоохранители изъяли документацию, флешкарты, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Злоумышленники подделывали документы на землю / Фото СБУ
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Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовное производство с 4 статьями Уголовного кодекса:
- "мошенничество";
- "отмывание доходов, полученных преступным путем";
- "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги";
- "подделка документов, печатей, штампов и бланков или их сбыт".
Следователи сообщили о подозрениях 2 участникам и организатору схемы. Одному из злоумышленников суд уже избрал меру пресечения – ночной домашний арест.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить должностных лиц Госгеокадастра и других людей, которые, вероятно, также были причастными к коррупционной схеме.
Троим злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото СБУ