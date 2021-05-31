Троим злоумышленникам уже сообщили о подозрениях. Правоохранители продолжают проводить расследование.

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Злоумышленники подделывали документы на землю

На Львовщине СБУ заблокировала схему незаконного отчуждения земель государственного лесного фонда.

Одним из ее организаторов был местный госрегистратор.

Правоохранители установили, что несколько местных жителей разработали механизм кражи земель ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр", который располагается в Брюховичах.

Злоумышленники подделали пакет документов на почти 2 гектара государственных земель и фальсифицировали решение сельсовета.

Затем они оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и после этого несколько раз их продали.

По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 миллионов гривен.

Во время обысков в служебных помещениях и в жилищах организаторов правоохранители изъяли документацию, флешкарты, черновые записи и другие вещественные доказательства.



Злоумышленники подделывали документы на землю / Фото СБУ

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Правоохранители проводят расследование

Правоохранители открыли уголовное производство с 4 статьями Уголовного кодекса:

"мошенничество";

"отмывание доходов, полученных преступным путем";

"злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги";

"подделка документов, печатей, штампов и бланков или их сбыт".

Следователи сообщили о подозрениях 2 участникам и организатору схемы. Одному из злоумышленников суд уже избрал меру пресечения – ночной домашний арест.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить должностных лиц Госгеокадастра и других людей, которые, вероятно, также были причастными к коррупционной схеме.



Троим злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото СБУ