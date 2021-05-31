Троим злоумышленникам уже сообщили о подозрениях. Правоохранители продолжают проводить расследование.

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Злоумышленники подделывали документы на землю

  • На Львовщине СБУ заблокировала схему незаконного отчуждения земель государственного лесного фонда.
  • Одним из ее организаторов был местный госрегистратор.
  • Правоохранители установили, что несколько местных жителей разработали механизм кражи земель ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр", который располагается в Брюховичах.
  • Злоумышленники подделали пакет документов на почти 2 гектара государственных земель и фальсифицировали решение сельсовета.
  • Затем они оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и после этого несколько раз их продали.
  • По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 миллионов гривен.
  • Во время обысков в служебных помещениях и в жилищах организаторов правоохранители изъяли документацию, флешкарты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

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Злоумышленники подделывали документы на землю / Фото СБУ

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Правоохранители проводят расследование

Правоохранители открыли уголовное производство с 4 статьями Уголовного кодекса:

  • "мошенничество";
  • "отмывание доходов, полученных преступным путем";
  • "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги";
  • "подделка документов, печатей, штампов и бланков или их сбыт".

Следователи сообщили о подозрениях 2 участникам и организатору схемы. Одному из злоумышленников суд уже избрал меру пресечения – ночной домашний арест.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить должностных лиц Госгеокадастра и других людей, которые, вероятно, также были причастными к коррупционной схеме.

Вкрали землі на 20 мільйонів гривень: у Брюховичах затримали учасників злочинної схеми – фото
Троим злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото СБУ