Детали от Укравтодора

В автомобильной службе дорог заявили, что мост находился в предаварийном состоянии более 5 лет. В 2020 году сооружение внесли в список национальной программы восстановления мостов.

К теме Били тревогу: мост, который обвалился на Львовщине, давно в критическом состоянии – фото

Реконструкция моста была запланирована на 2021 год. В Укравтодоре заверили, что работы должны были начаться уже в ближайшие месяцы.

В 2020 году Служба автомобильных дорог во Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации. Победителем тендера стала компания ООО СИНК ПЛЮС МИКК. Ориентировочная стоимость реконструкции – 74 миллиона гривен,

– рассказали в Укравтодоре.

Там отметили, что проект реконструкции уже в ближайшее время представят техсоветах Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ.

"Уже после этого оперативно определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", – говорится в сообщении.

Как организовали объезд дороги

В направлении из Львова:

На въезде в Каменка-Бугскую следует повернуть налево и ехать в направлении города Великие Мосты.

Далее – по дороге Р-15 до Червонограда, а оттуда по дороге Т-14-10 до Радехова.

В обратном направлении схема движения – аналогичная.

Кстати, в Укравтодоре добавили, что в 2020 году была подобная ситуация – тогда обвалился мост через речку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий – Запорожье в Днепропетровской области.

За 7 месяцев переправа была полностью восстановлена. Аналогично будет реконструирована переправа через Западный Буг: оперативно и качественно,

– заверили в службе дорог.

Заметим, в Украине немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений. Из них 169 – уже в предаварийном состоянии. Основная причина в отсутствии надлежащего финансирования и игнорировании проблемы.

Обратите внимание! Мост обрушился 3 мая. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Известно, что накануне местные жители сообщали о проблеме Укравтодор и Львовскую ОГА.