Укрпочта построит во Львове сортировочный центр за 52 миллиона долларов

Укрпочта объявила тендер на строительство во Львове большого складско-сортировочного центра. Ожидаемая стоимость проекта составляет 52 миллиона долларов.

Тендер проведут через платформу публичных закупок Prozorro. Похожий сортировочный центр планируют построить и в Киеве.

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Укрпочта объявила тендер на строительство 2 сортировочных центров

Укрпочта ищет подрядчика, который построит во Львове и Ивано-Франковске масштабные сортировочные центры. К участию в тендере приглашают компании с опытом реализации проектов строительства нежилых помещений.

Подать заявку на участие в тендере можно до 27 июня. Ориентировочно стоимость строительства "HUB_Lviv" составляет 52 миллиона долларов, а "Depot_Ivano-Frankivsk" – 13 миллионов долларов. Построить сортировочные центры планируют до конца 2031 года. Деньги, необходимые на реализацию проекта во Львове – это кредиты ЕБРР, ЕИБ и Укрпочты.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, что сортировочный центр во Львове будет иметь площадь 8 гектаров, а в Ивано-Франковске – 3 гектара.

Это первый шаг в стратегически важном проекте, поскольку планируется, что Львов не только станет центром, который будет отвечать за логистику Западной Украины, но и будет связующим звеном с Европой,

– добавил Смелянский.

По его словам, обновленные сортировочные центры позволят существенно сократить сроки доставки. А это важнейший критерий оценки качества работы Укрпочты.

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Тендеры проведут через Рrozorro

Смелянский отметил, что традиционно тендеры на строительство сортировочных центров проводят на площадке Рrozorro. Все компании, которые подходят заявленным критериям, могут принять в них участие.

У подрядчика должны быть источники финансирования на сумму не менее 100% ожидаемой стоимости строительства,

Победитель тендера должен иметь опыт завершения проектов строительства объектов нежилого назначения,

В подрядчика должно быть право собственности, пользования или аренды земельного участка, до завершения которого осталось не менее 10 лет.

Кроме того, земля должна располагаться в пределах Львова и Ивано-Франковска или на расстоянии не более 15 километров от них.

Победитель тендера, который предложит самое выгодное предложение, заключит договоры с Укрпочтой. С подрядчиком компания будет сотрудничать с одним из двух вариантов:

Заключение инвестиционного договора . Тогда победитель тендера будет осуществлять проектирование и строительство. После этого он введет объекты в эксплуатацию и оформит на них право собственности за АО "Укрпочта". В свою очередь, компания примет объект в эксплуатацию и оплатит его стоимость.

. Тогда победитель тендера будет осуществлять проектирование и строительство. После этого он введет объекты в эксплуатацию и оформит на них право собственности за АО "Укрпочта". В свою очередь, компания примет объект в эксплуатацию и оплатит его стоимость. Заключение договора аренды и договора купли-продажи недвижимого имущества. В этом случае Укрпочта будет арендовать построенные победителем тендера сортировочные центры. Позже компания выкупит эти объекты по договору купли-продажи с последующим переоформлением права собственности.

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Что будет в новом сортировочном центре

Укрпочта планирует построить круглосуточный автоматизированный сортировочный центр со складами. Там будут работать почти 500 человек. Ежесуточно здесь будут принимать около 70 грузовиков с товарами.

Сортировочный центр во Львове будет состоять из главного складского здания со встроенным административным блоком, 3 контрольно-пропускных пунктов и автотранспортного цеха. Также здесь создадут площадки для отстоя грузовиков, стоянку и автосервис – шиномонтаж, автомойку и АЗС.

На территории львовского сортировочного центра будут собственная станция распределения газа, сооружения для очистки канализационных стоков, трансформаторная подстанция и генераторная установка. Здания центра обеспечат всеми системами безопасности

Когда центр заработает, Укрпочта планирует продать свои здания во Львове, ведь они станут ненужными. Точную дату проведения аукциона на Prozorro объявят в конце июня. Все детали тендеров можно узнать по ссылке.