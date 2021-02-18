"Укрзалізниця" оголосила про призначення 5 додаткових потягів на перші вихідні березня, які курсуватимуть через Львів. Зокрема, львів'яни зможуть поїхати до Києва, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців та Одеси.

Квитки на потяги вже можна забронювати на сайті "Укрзалізниці". Також їх можна замовити у залізничних касах. Цікаво "Укрзалізниця" анонсувала появу Wi-Fi у поїздах: де з'явиться швидкісний інтернет Які додаткові потяги запустила "Укрзалізниця Наразі найпопулярнішим напрямком є маршрут до Буковеля. Він поповниться потягом №43 Київ – Івано-Франківськ. Потяг курсуватиме з Києва 5 та 9 березня. Він вирушатиме в Івано-Франківськ о 19:06, а прибуватиме о 5:43 наступної доби. З Івано-Франківська потяг відправлятиметься 4 та 8 березня о 21:55. До Києва він прибуватиме о 8:48.

Потяг курсуватиме з Києва 5 та 9 березня. Він вирушатиме в Івано-Франківськ о 19:06, а прибуватиме о 5:43 наступної доби. З Івано-Франківська потяг відправлятиметься 4 та 8 березня о 21:55. До Києва він прибуватиме о 8:48. Також запускають додатковий потяг №235 Київ – Ужгород . Він курсуватиме зі столиці 5 та 7 березня, а у зворотному напрямку – 6 та 8 березня. Відправлення з Києва відбуватиметься 20:28, а прибуття до Ужгорода – о 11:58. З Ужгорода потяг вирушатиме о 18:10. Так, він прибуватиме до Києва о 8:40.

. Він курсуватиме зі столиці 5 та 7 березня, а у зворотному напрямку – 6 та 8 березня. Відправлення з Києва відбуватиметься 20:28, а прибуття до Ужгорода – о 11:58. З Ужгорода потяг вирушатиме о 18:10. Так, він прибуватиме до Києва о 8:40. Додатковий потяг №168 Львів – Одеса спеціально призначили на 8 березня. Відправлення зі Львова відбуватиметься о 9:40. Він прибуватиме до Одеси о 20:56. У зворотному напрямку потяг вирушатиме з Одеси о 9:37, а прибуватиме у Львів о 21:05.

спеціально призначили на 8 березня. Відправлення зі Львова відбуватиметься о 9:40. Він прибуватиме до Одеси о 20:56. У зворотному напрямку потяг вирушатиме з Одеси о 9:37, а прибуватиме у Львів о 21:05. Потяг №136 Одеса – Чернівці курсуватиме до Чернівців 3, 5, 7 та 9 березня, а до Одеси – 4, 6, 8 та 10 березня. Відправлення з Одеси відбуватиметься о 16:39, а прибуття до Чернівців – о 10:00. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 15:35, а прибуватиме до Одеси о 10:01.

курсуватиме до Чернівців 3, 5, 7 та 9 березня, а до Одеси – 4, 6, 8 та 10 березня. Відправлення з Одеси відбуватиметься о 16:39, а прибуття до Чернівців – о 10:00. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 15:35, а прибуватиме до Одеси о 10:01. Також запустять додатковий потяг №249/250 Київ – Чернівці, що відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня о 15:09, а прибуватиме до Чернівців о 8:15. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15. Так, потяг прибуватиме до Києва о 12:30.