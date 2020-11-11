В "Укрзализныце" решили запустить еще один Интерсити+ сообщением Киев – Львов. Поезд будет курсировать с 18 ноября.

На скоростном поезде пассажиры смогут доехать из Львова в Киев всего за 5 часов. Билеты уже можно приобрести на сайте "Укрзализныци" или в кассах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба компании.

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Подробнее про дополнительный поезд Львов – Киев

Дополнительный Интерсити+ №705/706 сообщением Киев – Львов назначили на 18 ноября.

Скоростной поезд Hyundai будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:00. Во Львов он приедет ориентировочно через 5 часов, то есть в 11:09.

В свою очередь, из Львова в Киев поезд будет отправляться в 18:46. Он прибудет в столицу в 23:53.

Обратите внимание! Билеты на скоростной поезд сообщением Львов – Киев уже можно приобрести на сайте "Укрзализныци" или в кассах.