Укрзализныця планирует запустить новый скоростной поезд из Киева в Закарпатье, который будет ехать через Львов. Чтобы реализовать этот проект, государству нужно потратить 40 миллионов гривен.

На новом Интерсити+ из Киева в Мукачево можно будет доехать всего за 9 часов. Поэтому этот проект однозначно себя оправдает. Об этом заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Виталий Цвигун на форуме Re: Open Zakarpattia, сообщил ZAXID.NET.

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Проект будет стоить 40 миллионов гривен

Укрзализныця хочет запустить новый скоростной поезд из Киева в Мукачево. По словам Цвигуна, для этого проекта на Крюковском заводе специально изготовят 2 поезда "Тарпан".

Поезд производства Крюковского вагоностроительного завода преодолел маршрут, хотя были замечания. Мы обратились к этому заводу с просьбой построить 2 поезда с учетом замечаний, чтобы эти поезда могли беспрепятственно проходить до Мукачево со скоростью, которая соответствует классу Интерсити+,

– добавил чиновник.

Закарпатская облгосадминистрация обратилась к Кабмину с просьбой выделить деньги на финансирование этого проекта. Два поезда и их оптимизация для скоростного движения через Карпаты будет стоить госбюджету ориентировочно 40 миллионов гривен.

Цвигун отметил, что такой недешевый проект однозначно себя оправдает, ведь из Киева в Мукачево можно будет доехать всего за 9 часов.

Кратко о форуме Re: Open Zakarpattia