Сейчас работники Укрзализныци ремонтируют пути на станции Оброшино и перегоне Козова – Потуторы. Поэтому изменено движение пригородных поездов, которые курсируют по этим направлениям.

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На Львовщине изменили график движения пригородных поездов

Из-за ремонта путей на станции Оброшино и на перегоне Козова – Потуторы на Львовщине временно изменили расписание движения поездов пригородного сообщения – Львов – Сянки и Тернополь – Подвысокое – Ходоров.

Как будут курсировать поезда Львов – Сянки и Тернополь – Подвысокое – Ходоров:

31 мая и 2 июня поезда № 6021, № 6025 Львов – Сянки и № 6022, № 6018 Сянки – Львов не будут ходить.

и поезда № 6021, № 6025 Львов – Сянки и № 6022, № 6018 Сянки – Львов не будут ходить. 1 июня не будут ходить поезда № 6018 Сянки – Львов и № 6025 Львов – Сянки.

не будут ходить поезда № 6018 Сянки – Львов и № 6025 Львов – Сянки. 3 июня не будет ходить поезд № 6018 Сянки – Львов.

не будет ходить поезд № 6018 Сянки – Львов. В течение 1 – 5 и 7 – 11 июня поезд № 6251/6254 сообщением Тернополь – Подвысокое – Ходоров будет курсировать только до станции Козова и в обратном направлении.

Обратите внимание! Укрзализныця запускает поезд "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск – Киверцы. Он сочетает 3 туристические регионы – Прикарпатье, Волынь и Галичину.