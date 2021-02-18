Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов через Львов в марте: куда можно поехать
Укрзализныця объявила о запуске дополнительных поездов через Львов в марте / 24 канал
Укрзализныця объявила о назначении 5 дополнительных поездов на первые выходные марта, которые будут курсировать через Львов. В частности, львовяне смогут поехать в Киев, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы и Одессу.
Источник:Укрзализныця
Билеты на поезда уже можно забронировать на сайте Укрзализныци. Также их можно заказать в железнодорожных кассах.
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Какие дополнительные поезда запустила Укрзализныця
- Сейчас самым популярным направлением является маршрут в Буковель. Он пополнится поездом № 43 Киев – Ивано-Франковск. Поезд будет курсировать из Киева 5 и 9 марта. Он будет отправляться в Ивано-Франковск в 19:06, а прибывать в 5:43 на следующие сутки. Из Ивано-Франковска поезд будет отправляться 4 и 8 марта в 21:55. В Киев он будет прибывать в 8:48.
- Также запускают дополнительный поезд № 235 Киев – Ужгород. Он будет курсировать из столицы 5 и 7 марта, а в обратном направлении – 6 и 8 марта. Отправление из Киева будет в 20:28, а прибытие в Ужгород – в 11:58. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:10. Так, он будет прибывать в Киев в 8:40.
- Дополнительный поезд № 168 Львов – Одесса специально назначили на 8 марта. Отправление из Львова будет в 9:40. Он будет прибывать в Одессу в 20:56. В обратном направлении поезд будет отправляться из Одессы в 9:37, а прибывать во Львов в 21:05.
- Поезд № 136 Одесса – Черновцы будет курсировать в Черновцы 3, 5, 7 и 9 марта, а в Одессу – 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы будет в 16:39, а прибытие в Черновцы – в 10:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:35, а прибывать в Одессу в 10:01.
- Также запустят дополнительный поезд № 249/250 Киев – Черновцы, который будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09, а прибывать в Черновцы в 8:15. В обратном направлении отправление запланировано на 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15. Так, поезд будет прибывать в Киев в 12:30.
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