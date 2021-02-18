Укрзализныця объявила о запуске дополнительных поездов через Львов в марте / 24 канал

Укрзализныця объявила о назначении 5 дополнительных поездов на первые выходные марта, которые будут курсировать через Львов. В частности, львовяне смогут поехать в Киев, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы и Одессу.