Укрзализныця продолжает активно готовиться к новогодним и рождественским праздникам. Поэтому компания запустила еще один дополнительный поезд через Львов сообщением Николаев – Рахов.

Поезд Николаев – Рахов будет курсировать с 23 декабря до 18 января. Билеты на него уже можно приобрести на сайте компании или в кассах. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Когда и как будет курсировать поезд Николаев-Рахов

Дополнительный поезд сообщением Николаев – Рахов будет курсировать через Львов в период новогодних и рождественских праздников – с 23 декабря 2020 года до 18 января 2021 года.

Из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года и 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

Из Рахова в Николаев поезд будет отправляться 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Во Львов из Николаева поезд будет прибывать в 15:20. Стоянка поезда во Львове продлится 26 минут – он будет отправляться в Рахов в 15:46. На конечную остановку поезд будет прибывать в 23:37.

В обратном направлении, из Рахова поезд будет отправляться в 00:27. Таким образом он будет прибывать во Львов в 8:30. В Николаев он будет доезжать на следующий день в 6:06.

Обратите внимание! Билеты на поезд Николаев – Рахов уже можно приобрести в железнодорожных кассах и на сайте Укрзализныци.