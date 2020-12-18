Укрзализныця пустит дополнительные поезда через Львов на праздники: когда они начнут курсировать
Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда через Львов на праздники – Киев – Львов – Рахов и Черновцы – Одесса. Билеты уже можно приобрести в кассах или на сайте Укрзализныци.
Учитывая спрос и пожелания пассажиров поезда Киев – Рахов с 18 декабря назначили дополнительные остановки. Теперь он будет останавливаться в Татарове и Квасах. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.
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Когда начнут курсировать дополнительные поезда через Львов
Черновцы – Одесса
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы из Одессы на 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года. Поезд будет отправляться из Одессы в 16:39. Он прибудет во Львов в 4:21, а в Черновцы – в 10:00.
Дополнительные рейсы поезда Черновцы – Одесса из Черновцов будут отправляться 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года. Поезд будет отправляться из Черновцов в 15:35, а прибывает во Львов в 21:19. В Одессу поезд приедет в 10:01.
У поезда Черновцы – Одесса будут такие остановки:
- Снятын,
- Коломыя,
- Ивано-Франковск,
- Ходоров,
- Тернополь,
- Жмеринка,
- Крыжополь,
- Подольск.
Киев – Львов – Рахов
Поезд осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря 2020 года, 2 и 8 января 2021 года. Отправление из Киева – в 15:02. Поезд прибудет во Львов в 23:46, а к Рахова – в 6:58.
Из Рахова дополнительные рейсы состоятся 1, 3 и 9 января 2021 года. Поезд будет отправляться из Рахова в 18: 00. Он прибудет во Львов в 00:58, а в Киев – в 9: 55.
У поезда Киев – Львов – Рахов будут такие остановки:
- Шепетовка,
- Ивано-Франковск,
- Яремче,
- Татаров,
- Ворохта,
- Ясиня,
- Квасы.
Также из-за спроса и пожелания пассажиров поезд будет останавливаться в Татарове и Квасах.
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