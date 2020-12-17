Укрзализныця запускает 2 дополнительных поезда в период новогодних и рождественских праздников. Благодаря этому жители юга и востока Украины смогут удобно доехать в места зимнего отдыха в Ужгороде и Ворохте.

С 24 декабря "Укрзализныця" запускает еще 2 поезда сообщением Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта. Оба поезда будут курсировать через Львов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Как будут курсировать поезда Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта

С 24 декабря этого года "Укрзализныця" запускает поезда Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта, которые будут курсировать через день.

Благодаря этим дополнительным поездам жители восточных и южных регионов Украины получат прямую связь с местами зимнего отдыха.

Расписание движения поезда Ужгород – Херсон

Из Ужгорода поезд будет отправляться по четным даты, а из Херсона – по нечетным.

Поезд Ужгород – Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21, а прибывать в Херсон в 13:59.

В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10. Поезд прибудет в Ужгород в 13:11.

У поезда будут остановки на таких станциях:

Мукачево,

Львов,

имени Тараса Шевченко,

Долинская,

Кривой Рог,

Апостолово.

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Расписание движения поезда Харьков – Полтава – Ворохта

С 24 по 30 декабря из Харькова поезд будет отправляться по четным даты, а с 1 по 11 января – в нечетные. В свою очередь, поезд будет курсировать из Ворохты с 25 по 31 декабря в нечетные даты, а со 2 по 12 января – по четным.

Поезд Харьков – Полтава – Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28, а прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня.

Из Ворохты отправление в 13:51. Так, поезд прибудет в Харьков в 13:20.

Благодаря этому поезду пассажиры могут удобно доехать до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Обратите внимание! С расписанием поездов Ужгород – Херсон и Харьков – Ворохта можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.