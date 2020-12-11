Укрзализныця запускает региональный поезд сообщением Львов – Ужгород. График его движения разработали так, чтобы пассажирам было удобно пересесть на него со скоростного поезда Славское – Киев, чтобы доехать на отдых в курортные города.

Поезд Львов – Ужгород начнет курсировать с 14 декабря. Пассажиры уже имеют возможность приобрести билеты. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. К теме Укрзализныця запустит на праздники дополнительный поезд через Львов: детали Как именно будет курсировать поезд Львов – Ужгород В первый рейс поезд Львов – Ужгород отправится 14 декабря в 11:00 со Львова. До Ужгорода он должен доехать в 16:45. Поезд будет иметь остановку в Славском с 13:10 до 13:38.

В обратном направлении поезд будет отправляться 15 декабря в 12:45. Так, он должен прибыть во Львов в 18:56. Остановка в Славском – с 16:01 до 16:06. График поезда Львов – Ужгород составили так, чтобы в Славском пассажиры скоростного поезда Киев – Славское могли удобно на него пересесть. Таким образом, люди смогут с легкостью доехать до Свалявы, Воловца и других курортных городов. Поезд Львов – Ужгород, курсируя в обоих направлениях, будет иметь следующие остановки: Сколе,

Стрый,

Славское,

Лавочное,

Воловец,

Свалява,

Карпаты,

Мукачево,

Батево. Обратите внимание! Пассажиры уже имеют возможность приобрести билеты на поезд Львов – Ужгород на сайте Укрзализныци или в кассах. Стоимость проезда составляет от 71 грн до 81 гривны в зависимости от дня путешествия.