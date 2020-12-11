Укрзализныця запустит поезд со Львова в Ужгород: когда он начнет курсировать
Укрзализныця запускает региональный поезд сообщением Львов – Ужгород. График его движения разработали так, чтобы пассажирам было удобно пересесть на него со скоростного поезда Славское – Киев, чтобы доехать на отдых в курортные города.
Поезд Львов – Ужгород начнет курсировать с 14 декабря. Пассажиры уже имеют возможность приобрести билеты. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
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Как именно будет курсировать поезд Львов – Ужгород
- В первый рейс поезд Львов – Ужгород отправится 14 декабря в 11:00 со Львова. До Ужгорода он должен доехать в 16:45. Поезд будет иметь остановку в Славском с 13:10 до 13:38.
- В обратном направлении поезд будет отправляться 15 декабря в 12:45. Так, он должен прибыть во Львов в 18:56. Остановка в Славском – с 16:01 до 16:06.
График поезда Львов – Ужгород составили так, чтобы в Славском пассажиры скоростного поезда Киев – Славское могли удобно на него пересесть. Таким образом, люди смогут с легкостью доехать до Свалявы, Воловца и других курортных городов.
Поезд Львов – Ужгород, курсируя в обоих направлениях, будет иметь следующие остановки:
- Сколе,
- Стрый,
- Славское,
- Лавочное,
- Воловец,
- Свалява,
- Карпаты,
- Мукачево,
- Батево.
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