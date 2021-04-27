Во Львове продолжается реконструкция улицы Степана Бандеры. Городской голова Андрей Садовый считает, что улица должна стать самой красивой в городе, ведь она является одной из главных транспортных артерий Львова.

Ремонтные работы выполняет ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Общая стоимость реконструкции составляет 209,49 миллиона гривен.

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Во Львове продолжается реконструкция улицы Бандеры

Работы по устройству дорожного покрытия на участке от улицы Чупринки до Карпинского уже почти завершили. Сейчас специалисты проводят замощение трамвайного пути, стелют брусчатку, бордюры и замащивают тротуары. Также на участке от улицы Карпинского до Антоновича обустраивают канализационный коллектор.

В свою очередь, на участке от улицы Городоцкой до улицы Героев УПА работники "Онур" уже завершили демонтаж трамвайного пути и дорожного покрытия. Здесь уже начали устройство водопровода и канализационного коллектора.

Директор ЛКП "Львовавтодор" Оксана Естеферова рассказала, что от улицы Городоцкой до перекрестка с улицей Федьковича будет пешеходная зона – там будет ездить только трамвай.

Последний участок – от улицы Героев УПА до улицы Антоновича – возьмем в работу чуть позже, когда дойдем мощением до этих улиц, и сделаем перекресток с улицей Федьковича, чтобы восстановить движение транспорта,

– добавила чиновница.

По словам инженера по инженерным сетям ООО "Онур" Виктора Онищука, сейчас работы на перекрестке улиц Бандеры и Профессорской приостановили. Там также разместят пешеходную зону. Однако сейчас проектанты прорабатывают конечное решение по этому узлу.

"Традиционно самыми сложными работами является замена инженерных сетей. На участке от улицы Чупринки практически завершили прокладку канализационного коллектора и на 90% закончено подключение абонентов, продолжаются работы по обустройству дорожного покрытия и тротуаров", – подытожил инженер.

Смотрите фото, как происходит ремонт улицы Бандеры / Фото ЛГС

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Улица Бандеры станет одной из лучших улиц Львова

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что на улице Бандеры провели совещание всех проектных групп. Первую идею, как должна выглядеть улица после реконструкции, дали специалисты из Германии. В свою очередь, "Институт пространственного развития" дал свое видение, а победитель на проектирование реализовал этот проект в жизнь. Однако есть ряд замечаний, на которые необходимо дать ответы.

"Все, что можно исправить, надо исправить. По некоторым вопросам будет дискуссия. Я заинтересован в том, чтобы улица Бандеры была идеальной, и все это будет исправлено к тому времени, когда дорога будет сделана. Это все живой процесс, потому что ни один проект не может быть совершенным", – отметил мэр.

Садовый добавил, что есть ГСН, которые делают под широкие магистрали, но они не учитывают специфики таких городов, как Львов. По словам городского головы, часто специалисты города являются новаторами, идеи которых позже на государственном уровне "становятся аксиомами".

Сейчас это все в работе, но улица Бандеры должна быть одной из лучших в городе, учитывая важность ее для Львова. Здесь мы должны совместить и дорогу, и трамвай, и пешеходную часть, и велоинфраструктуру. У нас есть план до сентября завершить основной объем работ,

– отметил Садовый.

Городской голова добавил, что сейчас реконструкция улицы Бандеры идет по графику. Мэр отметил, что ему приятно, что здесь от улицы Федьковича до Городоцкой будет новый пример сочетания трамвайного пути, велоинфраструктуры и пешеходной части, ведь этого раньше не было. По словам Садового, после реконструкции улицы Бандеры район получит новое дыхание, "учитывая такие большие инвестиции от общины Львова".

Интересно! Строительные работы проводит ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Проект предусматривает, что продолжительность строительства дороги на улице Бандеры составит 9 месяцев. Общая стоимость выполнения работ – 209,49 миллиона гривен