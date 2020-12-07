Улицу Лычаковскую во Львове открыли для проезда: фото
Во Львове на улице Лычаковской на участке дороги от "Энзима" до улицы Буковой постелили последний слой асфальта. Лычаковскую уже открыли для проезда в обе стороны.
Улица Лычаковская открыта для проезда, но здесь все еще работает техника. Здесь еще нужно завершить тротуары и благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Улицу открыли для проезда в обе стороны
На выходных мы полностью перекрывали движение на улице Лычаковской на участке от "Энзима" до улицы Буковой, чтобы качественно нанести последний слой асфальтного покрытия. Работы вчера завершили, соответственно улица открыта для проезда транспорта,
– отметил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Андрей Билый
Сейчас работники организации-подрядчика продолжают замащивать тротуары. Также они устанавливают барьерное ограждение в части леса, завершают освещение, разметку и благоустройство.
Смотрите фото отремонтированной улицы Лычаковской / Фото Львовского горсовета
Коротко о ремонте улицы Лычаковской во Львове
- Проект восстановления улицы Лычаковской предусматривал капремонт дороги, строительство хозяйственно-бытового коллектора и реконструкцию дождевого канализационного коллектора.
- Также обновленную улицу должны были расчистить от кустов и мелколесья.
- По проекту, на Лычаковской нужно было переобустроить тротуары и создать новые велополосы и остановки общественного транспорта.
- Улица станет инклюзивной – здесь для беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрели понижение тротуаров и обозначение плиткой с тактильным покрытием приближения к пешеходному переходу и остановкам.
- Заказчиком работ стал "Львовавтодор", а исполнителем – ООО "Автомагистраль-Юг". Общая стоимость проекта – 160,3 миллиона гривен.
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