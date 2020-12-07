Во Львове на улице Лычаковской на участке дороги от "Энзима" до улицы Буковой постелили последний слой асфальта. Лычаковскую уже открыли для проезда в обе стороны.

Улица Лычаковская открыта для проезда, но здесь все еще работает техника. Здесь еще нужно завершить тротуары и благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Улицу открыли для проезда в обе стороны

На выходных мы полностью перекрывали движение на улице Лычаковской на участке от "Энзима" до улицы Буковой, чтобы качественно нанести последний слой асфальтного покрытия. Работы вчера завершили, соответственно улица открыта для проезда транспорта,

– отметил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Андрей Билый

Сейчас работники организации-подрядчика продолжают замащивать тротуары. Также они устанавливают барьерное ограждение в части леса, завершают освещение, разметку и благоустройство.

Смотрите фото отремонтированной улицы Лычаковской / Фото Львовского горсовета

Коротко о ремонте улицы Лычаковской во Львове