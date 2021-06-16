Ряд улиц во Львове и Брюховичах 16 июня останется без света: адреса

16 июня 2021 , 12:09
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Источник:

"Львовоблэнерго"

Специалисты "Львовоблэнерго" 16 июня будут проводить ремонт электросетей. Поэтому во Львове и Брюховичах ряд улиц временно останется без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

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Где не будет света во Львове с 9:00 до 17:00

  • улица Кобылицы – дома № 1 – 13 (непарные), 2 – 32 (парные);
  • улица Грабянки – дома № 26, 28;
  • улица Молдавская – дома № 23 – 61 (непарные);
  • улица Кобылицы – дома № 13б – 19;
  • улица Холодноярская – дома № 3 – 11 (непарные), 2 – 12 (парные);
  • улица Солнечная – все дома;
  • улица Керамична – все дома;
  • улица Вороного – дома № 4 – 8;
  • площадь Маланюка – все дома;
  • улица Тихая – все дома;
  • улица Листа – дома № 1 – 3, 2;
  • улица Ковжуна – дома № 1 – 3, 2 – 6;
  • улица Чайковского – дома № 16 – 26, 11 – 39;
  • улица Томашевского – все дома;
  • улица Стефаника – дома № 7 – 21, 2 – 14;
  • улица Калича Гора – дом № 24;
  • улица Пимоненка – дома № 17, 19;
  • улица Пасична – дома № 125, 125а, 185, 187;
  • улица Зеленая – дома № 95 – 103.

Где не будет света в Брюховичах с 9:00 до 17:00

  • улица Невеличука – все дома;
  • улица Тенистая – все дома;
  • улица Независимости – дома № 42 – 58, 47 – 49а.
Обратите внимание! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".
Автор: Ольга Котів