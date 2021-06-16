Ряд улиц во Львове и Брюховичах 16 июня останется без света: адреса

Специалисты "Львовоблэнерго" 16 июня будут проводить ремонт электросетей. Поэтому во Львове и Брюховичах ряд улиц временно останется без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света во Львове с 9:00 до 17:00
- улица Кобылицы – дома № 1 – 13 (непарные), 2 – 32 (парные);
- улица Грабянки – дома № 26, 28;
- улица Молдавская – дома № 23 – 61 (непарные);
- улица Кобылицы – дома № 13б – 19;
- улица Холодноярская – дома № 3 – 11 (непарные), 2 – 12 (парные);
- улица Солнечная – все дома;
- улица Керамична – все дома;
- улица Вороного – дома № 4 – 8;
- площадь Маланюка – все дома;
- улица Тихая – все дома;
- улица Листа – дома № 1 – 3, 2;
- улица Ковжуна – дома № 1 – 3, 2 – 6;
- улица Чайковского – дома № 16 – 26, 11 – 39;
- улица Томашевского – все дома;
- улица Стефаника – дома № 7 – 21, 2 – 14;
- улица Калича Гора – дом № 24;
- улица Пимоненка – дома № 17, 19;
- улица Пасична – дома № 125, 125а, 185, 187;
- улица Зеленая – дома № 95 – 103.
Где не будет света в Брюховичах с 9:00 до 17:00
- улица Невеличука – все дома;
- улица Тенистая – все дома;
- улица Независимости – дома № 42 – 58, 47 – 49а.