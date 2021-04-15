В Львове 13 апреля умер бывший заместитель председателя Львовской ОГА Николай Лазуркевич. Вероятно, причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

Николай Лазуркевич умер на 75 году жизни. Он в 2002-2006 годах работал во Львовском областном совете.

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О смерти Лазуркевича сообщила его дочь

О смерти экс-заместителя главы ЛОГА сообщила его дочь Роксолана Лабай.

Он всегда был опорой для всей семьи.. К нему мы обращались за советом и поддержкой. Он всегда находил мудрые объяснения и слова поддержки. Его остроумные шутки уже стали крылатыми выражениями среди внуков,

– рассказала Лабай.

Она отметила, что именно отец привил своей семье любовь к истории, украинским песням и к своей земле.

"А самое главное – он всем нам показал настоящий пример истинной любви к Богу! Иисус, знаю, что папа у Тебя! Дай нам всем силы пережить эту потерю. Люблю тебя, папа!" – подытожила дочь.

Обратите внимание! Николай Лазуркевич родился в 1946 году. В 1997 – 2002 годах он работал в ЛОГА. В 2002 – 2006 годах Лазуркевич был заместителем управляющего делами Львовского облсовета.