В Катовице 1 апреля умер генеральный викарий Львовской Архидиецезии Римско-католической церкви Юзеф Павличек. Отцу-прелату почти исполнилось 80 лет.

Юзеф Павличек более 10 лет служил генеральным викарием Львовской Архидиецезии РКЦ. Львовская община выражает искренние соболезнования родным и близким священнослужителя.

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Умер отец-инфулат Юзеф Павличек

Генеральный викарий Львовской Архидиецезии РКЦ Юзеф Павличек умер в возрасте 79 лет 1 апреля в Катовице. По словам мэра Львова Андрея Садового, такие священники, как отец-инфулат, являются моральными авторитетами. Юзеф Павличек примером своей жизни учил целые поколения.

Своей выправкой, ежедневным служением отец вдохновлял быть настоящими христианами и укрепляться в вере. Искренние соболезнования Римско-католической общине Львова,

– подытожил городской глава.

По словам журналистки CREDO Виты Якубовской, отец был человеком неиссякаемой энергии и оптимизма. Он всегда был улыбчив и полон энтузиазма.

"У нас был общий интерес – фотография. Отец-инфулат не расставался с фотоаппаратом – любил таким образом "документировать" все события, в которых принимал участие. А таких событий было немало", – рассказала журналистка.

Коротко об отце-инфулате Юзефе Павличеке