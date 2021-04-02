Умер генеральный викарий Львовской Архидиецезии РКЦ Юзеф Павличек
В Катовице 1 апреля умер генеральный викарий Львовской Архидиецезии Римско-католической церкви Юзеф Павличек. Отцу-прелату почти исполнилось 80 лет.
Источник:Львовский горсовет
Юзеф Павличек более 10 лет служил генеральным викарием Львовской Архидиецезии РКЦ. Львовская община выражает искренние соболезнования родным и близким священнослужителя.
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Умер отец-инфулат Юзеф Павличек
Генеральный викарий Львовской Архидиецезии РКЦ Юзеф Павличек умер в возрасте 79 лет 1 апреля в Катовице. По словам мэра Львова Андрея Садового, такие священники, как отец-инфулат, являются моральными авторитетами. Юзеф Павличек примером своей жизни учил целые поколения.
Своей выправкой, ежедневным служением отец вдохновлял быть настоящими христианами и укрепляться в вере. Искренние соболезнования Римско-католической общине Львова,
– подытожил городской глава.
По словам журналистки CREDO Виты Якубовской, отец был человеком неиссякаемой энергии и оптимизма. Он всегда был улыбчив и полон энтузиазма.
"У нас был общий интерес – фотография. Отец-инфулат не расставался с фотоаппаратом – любил таким образом "документировать" все события, в которых принимал участие. А таких событий было немало", – рассказала журналистка.
Коротко об отце-инфулате Юзефе Павличеке
- Юзеф Павличек родился в Польше 22 мая 1941 года.
- Молодость он провел в Польше, а священнические рукоположения получил в 1965 году.
- Отец более 30 лет работал в курии в Катовице.
- В 2010 году вместо того, чтобы уйти на пенсию, переехал во Львов.
- Юзеф Павличек работал для РКЦ в Украине до самой смерти.
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