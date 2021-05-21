Тарас Фецыч работал заведующим кафедрой онкологии и радиологии ЛНМУ имени Даниила Галицкого. Он был онкологом-хирургом высшей квалификационной категории.

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Во Львове умер заслуженный врач Украины Тарас Фецич

О смерти профессора Тараса Фецича сообщили Львовской ячейке Ассоциации хирургов Украины.

"С большим сожалением сообщаем о преждевременной смерти великого человека, замечательного хирурга, любящего отца, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедры онкологии и радиологии Львовского национального университета имени Даниила Галицкого Фецича Тараса Григорьевича", – говорится в сообщении.

Во Львовской ячейке Ассоциации хирургов Украины рассказали, что за время многолетнего труда профессор возглавил целую эпоху изменений в онкологической службе региона и был членом правления ячейки.

К сожалению, тяжелая болезнь забирает лучших. Правление Ассоциации и все члены выражают искренние соболезнования семье, друзьям, коллективу кафедры. Пусть его дела останутся навсегда в нашей памяти. Вечная память,
 – подытожили во Львовской ячейке Ассоциации хирургов Украины.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти хирурга. Однако по информации ZAXID.NET, Тарас Фецич долгое время лечился от коронавируса.

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