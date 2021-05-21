Умер известный хирург и профессор Львовского медуниверситета Тарас Фецич

Во Львове 20 мая умер профессор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, известный хирург Тарас Фецич. Медика не стало на 63 году жизни.

Тарас Фецыч работал заведующим кафедрой онкологии и радиологии ЛНМУ имени Даниила Галицкого. Он был онкологом-хирургом высшей квалификационной категории.

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Во Львове умер заслуженный врач Украины Тарас Фецич

О смерти профессора Тараса Фецича сообщили Львовской ячейке Ассоциации хирургов Украины.

"С большим сожалением сообщаем о преждевременной смерти великого человека, замечательного хирурга, любящего отца, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедры онкологии и радиологии Львовского национального университета имени Даниила Галицкого Фецича Тараса Григорьевича", – говорится в сообщении.

Во Львовской ячейке Ассоциации хирургов Украины рассказали, что за время многолетнего труда профессор возглавил целую эпоху изменений в онкологической службе региона и был членом правления ячейки.

К сожалению, тяжелая болезнь забирает лучших. Правление Ассоциации и все члены выражают искренние соболезнования семье, друзьям, коллективу кафедры. Пусть его дела останутся навсегда в нашей памяти. Вечная память,

– подытожили во Львовской ячейке Ассоциации хирургов Украины.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти хирурга. Однако по информации ZAXID.NET, Тарас Фецич долгое время лечился от коронавируса.

Тараса Фецича признали заслуженным врачом Украины. Также он был онкологом-хирургом высшей квалификационной категории. Медик был профессором и заведующим кафедрой онкологии и радиологии Львовского национального университета имени Даниила Галицкого.

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