Умер известный львовский радиоведущий Игорь Мосесов
Во Львове 13 апреля после длительной борьбы с болезнью умер радиоведущий Игорь Мосесов. Он почти 30 лет работал ведущим программ "Jazz Pro" и "Музика з шухлядок і не тільки" на радио "Львівська хвиля".
Источник:Радио "Львівська хвиля"
Причина смерти Игоря Мосесова пока неизвестна. Однако по информации ZAXІD.NET, 6 апреля ведущий попал в больницу с заболеванием сердца.
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Игорь Мосесов лечился от сердечной болезни
Игорь Мосесов 6 апреля опубликовал в фейсбук сообщение, в котором говорилось, что он вынужден лечь в больницу с заболеванием сердца. В тот же день коллеги 68-летнего радиоведущего объявили о сборе денег на его лечение. Однако уже 13 апреля на фейсбук-странице радио "Львівська хвиля" сообщили, что Игорь Мосесов умер.
Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью. Родные потеряли того, кто дарил тепло, любовь и радость. Искренне сочувствуем жене, родным и друзьям Игоря,
– говорится в сообщении радио "Львівська хвиля".
На сайте Львовского горсовета сообщили, что мэр города Андрей Садовый также выразил соболезнования родным радиоведущего.
"Очень грустно, когда уходят такие профессиональные люди. Искренние соболезнования близким и коллективу господина Игоря", – отметил Садовый.
Время и место прощания с Игорем Мосесовым сообщат позже.
Что известно об Игоре Мосесове
- Игорь Мосесов родился 3 сентября 1952 года.
- Он почти 30 лет работал радиоведущим на радио "Львівська хвиля".
- Мосесов был автором программ "Jazz Pro" и "Музика з шухлядок і не тільки".
- У радиоведущего остались жена и дочь.
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