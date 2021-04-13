Во Львове 13 апреля после длительной борьбы с болезнью умер радиоведущий Игорь Мосесов. Он почти 30 лет работал ведущим программ "Jazz Pro" и "Музика з шухлядок і не тільки" на радио "Львівська хвиля".

Причина смерти Игоря Мосесова пока неизвестна. Однако по информации ZAXІD.NET, 6 апреля ведущий попал в больницу с заболеванием сердца.

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Игорь Мосесов лечился от сердечной болезни

Игорь Мосесов 6 апреля опубликовал в фейсбук сообщение, в котором говорилось, что он вынужден лечь в больницу с заболеванием сердца. В тот же день коллеги 68-летнего радиоведущего объявили о сборе денег на его лечение. Однако уже 13 апреля на фейсбук-странице радио "Львівська хвиля" сообщили, что Игорь Мосесов умер.

Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью. Родные потеряли того, кто дарил тепло, любовь и радость. Искренне сочувствуем жене, родным и друзьям Игоря,

– говорится в сообщении радио "Львівська хвиля".

На сайте Львовского горсовета сообщили, что мэр города Андрей Садовый также выразил соболезнования родным радиоведущего.

"Очень грустно, когда уходят такие профессиональные люди. Искренние соболезнования близким и коллективу господина Игоря", – отметил Садовый.

Время и место прощания с Игорем Мосесовым сообщат позже.

Обратите внимание! В декабре 2017 года умер сын Игоря Мосесова, ведущий радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олег Мосесов. У него по дороге домой случился инфаркт.

Что известно об Игоре Мосесове