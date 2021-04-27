Во Львове умер известный писатель и этнограф Николай Негрич. Фольклориста не стало на 76 году жизни.

Негрич был членом Национального союза писателей. В творчестве писателя – множество поэтических сборников, сборников новелл и юмористической прозы.

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Умер писатель Николай Негрич

На фейсбук-странице Национального союза писателей Украины 27 апреля сообщили, что во Львове умер писатель, этнограф и фольклорист Николай Негрич. Его не стало на 76 году жизни.

Причина смерти писателя пока неизвестна. О точном времени прощания с Негричем и чине похорон сообщат позже.

Краткая биография Николая Негрича