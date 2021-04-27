Умер известный писатель и фольклорист Николай Негрич
Во Львове умер писатель Николай Негрич / Николай Негрич
Во Львове умер известный писатель и этнограф Николай Негрич. Фольклориста не стало на 76 году жизни.
Источник:Национальный союз писателей Украины
Негрич был членом Национального союза писателей. В творчестве писателя – множество поэтических сборников, сборников новелл и юмористической прозы.
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Умер писатель Николай Негрич
На фейсбук-странице Национального союза писателей Украины 27 апреля сообщили, что во Львове умер писатель, этнограф и фольклорист Николай Негрич. Его не стало на 76 году жизни.
Причина смерти писателя пока неизвестна. О точном времени прощания с Негричем и чине похорон сообщат позже.
Краткая биография Николая Негрича
- Николай Негрич родился 14 мая 1945 в селе Нижний Березов Яблуновского района (сейчас Косовского района) Ивано-Франковской области.
- Он был поэтом, фольклористом, этнографом и прозаиком.
- В творческом наследии Негрича есть много поэтических сборников – "Буковый лес", "Оранжевый дождь", "Поздняя осень" и "Мамина криниця".
- Также он был автором сборников новелл "Рассказы бывших", "Солнце восходит из-за Няджина", художественно-документальной повести "Убогое счастье", книги этнографического направления "Сокровища гуцульского говора" и поэтического сборника юмора "Николая фигли".
- Негрич был составителем срамных гуцульских коломыек "Воспоем пустой!" и сборники "Певицы, посеянные горами".
- В 2014 году писатель стал лауреатом премии имени Павла Чубинского, а в 2015 году – членом Национального союза писателей Украины.
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