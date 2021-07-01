Тарас Ших также был главным организатором празднования 750-летия Львова. О смерти артиста сообщили его друзья в фейсбуке.

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Умер известный украинский музыкант Тарас Ших

Музыканту 10 марта исполнился лишь 41 год. Друзья артиста глубоко взволнованы его смертью. Они заполонили фейсбук-страницу Шиха сообщениями, в которых выражают глубокие соболезнования и непонимание, почему это произошло.

Новость о Твоей смерти кажется нелепой ошибкой! Невозможно передать словами всю боль и печаль от усвоения, что тебе больше нет. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Надеюсь Твоя светлая душа обрела покой,

– написала Эльжбета Суховецкая.

Причину смерти артиста пока не сообщили. Также пока неизвестно, когда состоится прощание и чин похорон.

"Ты был добрым другом, чутким, понимающим, ты всегда знал как поддержать, всегда знал, что посоветовать, очень тебя будет недоставать. Не могу в это поверить", – добавила Наталья Скравронская.

Краткая биография Тараса Шиха

Тарас Ших был основателем и директором маркетингового агентства полного цикла Ооо "Мэриленд-Т".

Также он был совладельцем франчайзи ресторанов "Пицца Челентано".

Ших организовывал празднование 750-летия Львова, шоу Герта Гофа во Львовской опере и выступления Горана Бреговича.

Кроме этого, он был генеральным партнером компании Nemiroff по популяризации торговой марки и артдиректором клуба Пикассо.

В 1996 году музыкант вместе с приятелем Виктором Винником основал в Трускавце группу "Мэри".

Он был гитаристом и продюсером. В 2010 году Ших ушел из группы.

В творческом активе "Мэри" есть 2 студийных альбома – "Меридианы" (2007) и "Войны в прямом эфире" (2010).

С 2006 музыканты сняли 9 клипов, в том числе на песни "Ромео", "Бандиты", "Меридианы", "Поцелуй на бис", "Не Виталик" и другие.

Смотрите клип группы "Мэри" на песню "Меридианы":