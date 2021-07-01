Умер известный украинский музыкант, основатель группы "Мэри" Тарас Ших
Источник:фейсбук Тараса Шиха
Во Львове 30 июня умер один из основателей известной украинской группы "Мэри" Тарас Ших. Музыканта не стало на 41 году жизни.
Тарас Ших также был главным организатором празднования 750-летия Львова. О смерти артиста сообщили его друзья в фейсбуке.
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Умер известный украинский музыкант Тарас Ших
Музыканту 10 марта исполнился лишь 41 год. Друзья артиста глубоко взволнованы его смертью. Они заполонили фейсбук-страницу Шиха сообщениями, в которых выражают глубокие соболезнования и непонимание, почему это произошло.
Новость о Твоей смерти кажется нелепой ошибкой! Невозможно передать словами всю боль и печаль от усвоения, что тебе больше нет. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Надеюсь Твоя светлая душа обрела покой,
– написала Эльжбета Суховецкая.
Причину смерти артиста пока не сообщили. Также пока неизвестно, когда состоится прощание и чин похорон.
"Ты был добрым другом, чутким, понимающим, ты всегда знал как поддержать, всегда знал, что посоветовать, очень тебя будет недоставать. Не могу в это поверить", – добавила Наталья Скравронская.
Краткая биография Тараса Шиха
- Тарас Ших был основателем и директором маркетингового агентства полного цикла Ооо "Мэриленд-Т".
- Также он был совладельцем франчайзи ресторанов "Пицца Челентано".
- Ших организовывал празднование 750-летия Львова, шоу Герта Гофа во Львовской опере и выступления Горана Бреговича.
- Кроме этого, он был генеральным партнером компании Nemiroff по популяризации торговой марки и артдиректором клуба Пикассо.
- В 1996 году музыкант вместе с приятелем Виктором Винником основал в Трускавце группу "Мэри".
- Он был гитаристом и продюсером. В 2010 году Ших ушел из группы.
- В творческом активе "Мэри" есть 2 студийных альбома – "Меридианы" (2007) и "Войны в прямом эфире" (2010).
- С 2006 музыканты сняли 9 клипов, в том числе на песни "Ромео", "Бандиты", "Меридианы", "Поцелуй на бис", "Не Виталик" и другие.
Смотрите клип группы "Мэри" на песню "Меридианы":