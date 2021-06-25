Умер экс-глава Буской РГА Петр Мороз
Источник:фейсбук Ольга Березюк
Во Львове умер бывший председатель Буской райгосадминистрации Петр Мороз. Его не стало на 62 году жизни.
Причина смерти экс-главы Буской РГА пока неизвестна. О месте и времени прощания сообщат позже.
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Во Львове умер экс-глава Буской РГА
Депутат Ольга Березюк сообщила, что на 62 году из жизни ушел бывший председатель Буской РГА Петр Мороз.
Какая беда. Скончался наш однопартиец Петр Мороз. Вечная память,
– говорится в заметке Березюк.
Петр Мороз родился 7 февраля 1959 года. С 1983 года он работал в полиции на разных должностях. Также Мороз был начальником Бугского райотдела милиции.
Он возглавил Бускую райгосадминистрацию в июле 2015 года, а в августе 2019 года ушел с должности. Мороз был членом партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".