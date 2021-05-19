Михаил Дутчак работал во Львовской опере 45 лет. Коллектив театра выразил искренние соболезнования семье дирижера.

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Умер бывший главный дирижер Львовской оперы

О смерти Михаила Дутчака сообщили на фейсбук-странице Львовской оперы. Он был многолетним главным дирижером театра. Дутчака не стало в возрасте 67 лет.

Сегодняшний трагический день будет записан в историю Львовской национальной оперы, ведь в вечность отошел Человек, Художник, Маэстро, который отдал театру 45 лет своей жизни, труда, вдохновения. Вечная память!

– говорится в сообщении.

Коллектив Львовской оперы выразил искреннее сочувствие матери, жене, детям, семье и друзьям дирижера.

Коротко о Михаиле Дутчаке