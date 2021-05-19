Михаил Дутчак работал во Львовской опере 45 лет. Коллектив театра выразил искренние соболезнования семье дирижера.
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Умер бывший главный дирижер Львовской оперы
О смерти Михаила Дутчака сообщили на фейсбук-странице Львовской оперы. Он был многолетним главным дирижером театра. Дутчака не стало в возрасте 67 лет.
Сегодняшний трагический день будет записан в историю Львовской национальной оперы, ведь в вечность отошел Человек, Художник, Маэстро, который отдал театру 45 лет своей жизни, труда, вдохновения. Вечная память!
– говорится в сообщении.
Коллектив Львовской оперы выразил искреннее сочувствие матери, жене, детям, семье и друзьям дирижера.
Коротко о Михаиле Дутчаке
- Михаил Дутчак родился в Бродах. Он окончил Львовское музыкально-педагогическое училище имени Филарета Колессы и Львовскую консерваторию.
- С 1976 года Дутчак работал во Львовской опере. С апреля 2001 по декабрь 2019 года он был главным дирижером театра.
- В 1997 – 1998 годах Дутчак работал руководителем симфонического оркестра Львовской музыкальной академии.
- Он с коллективом Львовского оперного театра неоднократно принимал участие в международных фестивалях в Польше, Швейцарии, Катаре и Франции.
- В 2001 году Дутчак получил премию "Львовская слава" за постановку оперы "Моисей". Также его наградили премией имени Станислава Людкевича.
- В 2003 году Дутчаку присвоили звание Заслуженного деятеля искусств, а в 2017 году он стал Народным артистом Украины.