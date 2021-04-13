Умер народный артист Украины Борис Мирус
Во Львове 13 апреля умер актер театра имени Марии Заньковецкой Борис Мирус. На протяжении своей долгой и плодотворной карьеры 92-летний народный артист Украины сыграл в театре больше 200 ролей.
По словам коллег, Мирус всегда был в хорошем настроении и имел прекрасное чувство юмора. В театре актера вспоминают, как "человека с неиссякаемой любовью к жизни".
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Борис Мирус умер в возрасте 92 лет
О смерти Бориса Мируса сообщили на фейсбук-странице театра имени Марии Заньковецкой, в котором он работал в течение многих лет.
Мы учились у Вас актерской и жизненной мудрости, просили совета и прислушивались к критике. Спасибо Вам за науку, теплые слова, величие и мастерство актерского таланта и за то, что Вы у нас были. Отдыхайте с Богом, мастер сцены!,
– говорится в сообщении театра.
По информации ZAXID.NET, Борис Мирус сыграл в театре больше 200 ролей. Вот некоторые из них:
- "Госпожа министрова" Бранислав Нушич – Иова;
- "Визит пожилой дамы" Фридрих Дюрренматт – Дворецкий;
- "Вода жизни" Валерий Шевчук – Василий;
- "Государственная измена" Рэй Лапика – Запорожец;
- "Дама с камелиями" Александр Дюма-сын – Граф де Жире;
- "Иисус, сын Бога живого" – Каиафа, первосвященник;
- "Ромео и Джульетта в конце ноября" – Ирачек;
- "Невольник" Тарас Шевченко – кошевой, запорожец, первый старый казак;
- "Сильва" – Фон Граве, посол, поклонники театра и гости на балу;
- "Три товарища" Эрих Мария Ремарк – Блюменталь;
- "Мина Мазайло" Николай Кулиш – запорожец;
- "Назар Стодоля" – первый староста;
- "Цилиндр" – мужчины;
- "Рождественская ночь" – запорожцы;
- "Украденное счастье" Иван Франко – хозяева;
- "Сватовство на Гончаровке" – Кандзюба;
- "Перед заходом солнца" – доктор Вуттке;
- "Фредерик или Бульвар преступлений" – Антуан, помощник режиссера;
Также Мирус играл в фильмах:
- "Иванна" (Каблак)
- "Здравствуй, Гнат!" (Назарчук)
- "Десятый шаг" (Корчун)
- "Семья Коцюбинских" (Волох)
- "Будни уголовного розыска" (Хлопов)
- "Время собирать камни" (Потоцкий).
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Краткая биография Бориса Мируса
- Борис Мирус родился в селе Синякова Чортковского района Тернопольской области 19 августа 1928 года.
- В 1948 году он окончил актерскую студию при театре имени Марии Заньковецкой.
- Актер 10 лет провел в сталинских лагерях. Его арестовали в июне 1949 года.
- Мируса обвинили в национализме и подготовке покушения на Никиту Хрущева.
- Народный артист Украины отбывал заключение в Воркуте.
- Мирус – лауреат областной премии в области культуры, литературы, искусства, журналистики и архитектуры имени Бориса Романицкого за актерские работы, выполненные в течение 2011 – 2013 годов.
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