Во Львове 13 апреля умер актер театра имени Марии Заньковецкой Борис Мирус. На протяжении своей долгой и плодотворной карьеры 92-летний народный артист Украины сыграл в театре больше 200 ролей.

По словам коллег, Мирус всегда был в хорошем настроении и имел прекрасное чувство юмора. В театре актера вспоминают, как "человека с неиссякаемой любовью к жизни".

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Борис Мирус умер в возрасте 92 лет

О смерти Бориса Мируса сообщили на фейсбук-странице театра имени Марии Заньковецкой, в котором он работал в течение многих лет.

Мы учились у Вас актерской и жизненной мудрости, просили совета и прислушивались к критике. Спасибо Вам за науку, теплые слова, величие и мастерство актерского таланта и за то, что Вы у нас были. Отдыхайте с Богом, мастер сцены!,

– говорится в сообщении театра.

По информации ZAXID.NET, Борис Мирус сыграл в театре больше 200 ролей. Вот некоторые из них:

"Госпожа министрова" Бранислав Нушич – Иова;

"Визит пожилой дамы" Фридрих Дюрренматт – Дворецкий;

"Вода жизни" Валерий Шевчук – Василий;

"Государственная измена" Рэй Лапика – Запорожец;

"Дама с камелиями" Александр Дюма-сын – Граф де Жире;

"Иисус, сын Бога живого" – Каиафа, первосвященник;

"Ромео и Джульетта в конце ноября" – Ирачек;

"Невольник" Тарас Шевченко – кошевой, запорожец, первый старый казак;

"Сильва" – Фон Граве, посол, поклонники театра и гости на балу;

"Три товарища" Эрих Мария Ремарк – Блюменталь;

"Мина Мазайло" Николай Кулиш – запорожец;

"Назар Стодоля" – первый староста;

"Цилиндр" – мужчины;

"Рождественская ночь" – запорожцы;

"Украденное счастье" Иван Франко – хозяева;

"Сватовство на Гончаровке" – Кандзюба;

"Перед заходом солнца" – доктор Вуттке;

"Фредерик или Бульвар преступлений" – Антуан, помощник режиссера;

Также Мирус играл в фильмах:

"Иванна" (Каблак)

"Здравствуй, Гнат!" (Назарчук)

"Десятый шаг" (Корчун)

"Семья Коцюбинских" (Волох)

"Будни уголовного розыска" (Хлопов)

"Время собирать камни" (Потоцкий).

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Краткая биография Бориса Мируса