В Стрые водитель грузовика MAN 28 апреля сбил пешехода. 36-летняя женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она умерла в больнице.

Авария произошла около 15:00 на улице Сечевых Стрельцов. Сейчас правоохранители проводят расследование. К теме Потерял сознание и вылетел с дороги: в Киеве неуправляемый ВАЗ врезался в Volkswagen Женщина умерла в больнице Около 15.00 на улице Сечевых Стрельцов в Стрые водитель грузовика MAN, 35-летний житель района, сбил местную жительницу.

36-летняя пешеход получила тяжелые травмы.

Медики отвезли ее в больницу.

Несмотря на усилия врачей спасти женщине жизнь, она умерла в медучреждении.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП. Обратите внимание! В Днепре 27 апреля на набережной Победы 64-летний мужчина попал под колеса автомобиля. Затем пешехода сбил троллейбус. Пострадавший попал в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии находится мужчина.