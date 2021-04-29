Умерла в больнице: в Стрые водитель грузовика сбил 36-летнюю женщину
В Стрые водитель грузовика насмерть сбил женщину / ZAXID.NET
В Стрые водитель грузовика MAN 28 апреля сбил пешехода. 36-летняя женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она умерла в больнице.
Источник:Полиция Львовщины
Авария произошла около 15:00 на улице Сечевых Стрельцов. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Женщина умерла в больнице
- Около 15.00 на улице Сечевых Стрельцов в Стрые водитель грузовика MAN, 35-летний житель района, сбил местную жительницу.
- 36-летняя пешеход получила тяжелые травмы.
- Медики отвезли ее в больницу.
- Несмотря на усилия врачей спасти женщине жизнь, она умерла в медучреждении.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
- Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
- Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
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