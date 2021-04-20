Умерла известная львовская театровед Галина Канарская
Во Львове умерла известная театровед, драматург Галина Канарская. Она работала во львовском театре "Воскресение" с начала его основания и была автором многих статей во львовских и киевских медиа.
Канарская умерла на 64 году жизни. Она была чрезвычайно весомой фигурой в театральной жизни Львова и всей Украины.
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Во Львове умерла Галина Канарская
О смерти Канарской сообщили на фейсбук-странице Львовского академического духовного театра "Воскресение".
Опять печальная весть. Галина Канарская – близкая подруга Львовского академического театра "Воскресение". Именно она была в команде единомышленников вместе с Ярославом Федоришиным в начале основания театра и была одним из первых работников театра,
– говорится в сообщении.
Прощание с театроведом состоится 20 апреля в 14:00 в храме Святого Климента Папы, на улице Генерала Чупринки, 70. Похороны начнутся 21 апреля в 12:00.
Коротко о Галине Канарской
- Канарская родилась 6 мая 1956 года.
- Ее отца, священника УГКЦ Павла Брицкого, и мать Богдану Брицкую репрессировали.
- Позже мать с 6-месячной дочкой смогли вернуться из ссылки в Казахстане, однако ей запретили жить с семьей до 1966 года.
- Канарская вспоминала, что в 1966 году с ее мамы сняли обвинение "враг народа" из-за отсутствия доказательств.
- До того матери театроведа пришлось пережить 10 лет сталинских лагерей, стать участницей Кенгирского восстания и скитаться без права проживания с семьей.
- Из-за этого Канарская тяжело получала высшее образование и долго искала свое место в профессии.
- Несмотря на препятствия театровед стала чрезвычайно весомой фигурой в театральной жизни Украины.
- Она с начала основания работала во львовском театре "Воскресение" и много писала во львовских и киевских медиа.
- Канарская была многолетним главным редактором журнала "Театральная беседа" и автором сотен рецензий.
- Коллеги вспоминают, что Канарская была чрезвычайно внимательной ко всем театральным новостям города – ни одна премьера, фестиваль или другое событие в театрах Львова не проходили мимо ее внимания.
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