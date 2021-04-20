Во Львове умерла известная театровед, драматург Галина Канарская. Она работала во львовском театре "Воскресение" с начала его основания и была автором многих статей во львовских и киевских медиа.

Канарская умерла на 64 году жизни. Она была чрезвычайно весомой фигурой в театральной жизни Львова и всей Украины.

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Во Львове умерла Галина Канарская

О смерти Канарской сообщили на фейсбук-странице Львовского академического духовного театра "Воскресение".

Опять печальная весть. Галина Канарская – близкая подруга Львовского академического театра "Воскресение". Именно она была в команде единомышленников вместе с Ярославом Федоришиным в начале основания театра и была одним из первых работников театра,

– говорится в сообщении.

Прощание с театроведом состоится 20 апреля в 14:00 в храме Святого Климента Папы, на улице Генерала Чупринки, 70. Похороны начнутся 21 апреля в 12:00.

Коротко о Галине Канарской