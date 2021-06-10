София Палюх занималась волонтерством на востоке. Она долгое время боролась с меланомой.
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Умерла исследовательница аутентичной песни София Палюх
Глава Львовского областного отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк рассказал, что 9 июня умерла известная певица и исследовательница аутентичной песни София Палюх.
Отошла в мир иной Софийка, наша сестренка Студенческого Братства. Не хватает слов. Покойся с Богом,
– рассказал Салюк.
В сентябре 2020 года у нее диагностировали агрессивную меланому. Софии Палюх сделали 2 операции, после которых она довольно сложно выздоравливала. Несколько недель назад во Львове объявили сбор на дорогу химиотерапию для певицы.
Кратко о Софии Палюх
- София Палюх была достаточно известной в художественных кругах как в Украине, так и за рубежом.
- Она участвовала во многих проектах Мастерской Песни.
- Певица много лет подряд изучала и воспроизводила украинскую традиционную светскую и церковную музыку.
- Она имела чрезвычайно интересный тембр голоса. Это позволяло исследовательнице удивительно убедительно воспроизводить аутентичную манеру пения.
- София Палюх была активной участницей сообщества Дрыг.
- Также она волонтерила и ездила в зону разграничения на Востоке.