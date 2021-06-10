София Палюх занималась волонтерством на востоке. Она долгое время боролась с меланомой.

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Умерла исследовательница аутентичной песни София Палюх

Глава Львовского областного отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк рассказал, что 9 июня умерла известная певица и исследовательница аутентичной песни София Палюх.

Отошла в мир иной Софийка, наша сестренка Студенческого Братства. Не хватает слов. Покойся с Богом,

– рассказал Салюк.

В сентябре 2020 года у нее диагностировали агрессивную меланому. Софии Палюх сделали 2 операции, после которых она довольно сложно выздоравливала. Несколько недель назад во Львове объявили сбор на дорогу химиотерапию для певицы.

Кратко о Софии Палюх