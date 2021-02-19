На Львовщине будут судить 62-летнего анестезиолога-реаниматолога, из-за халатности которого умерла роженица. Медик не предоставил необходимой помощи женщине, которая находилась в тяжелом состоянии.

Правоохранители сообщили доктору о подозрении. Обвинительный акт направили в суд.

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Как умерла роженица

Как установили правоохранители во время досудебного расследования, ночью 28 декабря 2018 года в Жидачевской городской больнице после кесарева сечения умерла 28-летняя местная жительница.

Смерть женщины наступила в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачом анестезиологом-реаниматологом, который принимал участие в операции.

Медик допустил халатность при проведении анестезии и искусственной вентиляции легких пациентки.

По информации ZAXID.NET, врач недооценил риски тяжелой интубации у беременной и не привлек к операции врача-бронхолога и врача-отоларинголога.

Медик не очистил желудок женщины от пищи, поэтому после подключения к аппарату ИВЛ она начала блевать.

Мужчина дважды неудачно ввел трубку в трахею пациентки и разорвал ей горло.

Также медик не обеспечил необходимого послеоперационного ухода пациентке, которая находилась в коме.

Врач вовремя не перевел ее в реанимацию, а через несколько часов она умерла.

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Что грозит медику

Правоохранители 27 января 2021 года сообщили врачу о подозрении в "ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником". Санкция статьи предусматривает наказание – лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет, до 2 лет исправительных работ или ограничением свободы или лишением свободы на 2 года.

Досудебное расследование завершено. Правоохранители 18 февраля направили обвинительный акт на рассмотрение суда, который и выберет врачу наказание.

Обратите внимание! Галицкий районный суд Львова 4 февраля отстранил врача – анестезиолога-реаниматолога Жидачевской городской больницы от должности до 5 марта 2021 года.