Роженица умерла после кесарева сечения: на Львовщине будут судить врача-анестезиолога
На Львовщине будут судить 62-летнего анестезиолога-реаниматолога, из-за халатности которого умерла роженица. Медик не предоставил необходимой помощи женщине, которая находилась в тяжелом состоянии.
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители сообщили доктору о подозрении. Обвинительный акт направили в суд.
Читайте также Избил женщину до смерти и пошел спать: во Львове задержали предполагаемого убийцу
Как умерла роженица
- Как установили правоохранители во время досудебного расследования, ночью 28 декабря 2018 года в Жидачевской городской больнице после кесарева сечения умерла 28-летняя местная жительница.
- Смерть женщины наступила в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачом анестезиологом-реаниматологом, который принимал участие в операции.
- Медик допустил халатность при проведении анестезии и искусственной вентиляции легких пациентки.
- По информации ZAXID.NET, врач недооценил риски тяжелой интубации у беременной и не привлек к операции врача-бронхолога и врача-отоларинголога.
- Медик не очистил желудок женщины от пищи, поэтому после подключения к аппарату ИВЛ она начала блевать.
- Мужчина дважды неудачно ввел трубку в трахею пациентки и разорвал ей горло.
- Также медик не обеспечил необходимого послеоперационного ухода пациентке, которая находилась в коме.
- Врач вовремя не перевел ее в реанимацию, а через несколько часов она умерла.
Интересно Во Львове СБУ задержала на взятке чиновницу Госпродпотребслужбы: фото
Что грозит медику
Правоохранители 27 января 2021 года сообщили врачу о подозрении в "ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником". Санкция статьи предусматривает наказание – лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет, до 2 лет исправительных работ или ограничением свободы или лишением свободы на 2 года.
Досудебное расследование завершено. Правоохранители 18 февраля направили обвинительный акт на рассмотрение суда, который и выберет врачу наказание.
Поделиться новостью