Во Львове из школы №92 уволили 70-летнего учителя трудового обучения Николая Вихриста из-за вероятных избиений учеников. В школе рассказали, что получили много жалоб на преподавателя, который начал работать в образовательном учреждении всего месяц назад.

Школа №92 расположена в микрорайоне Рясне. До того, как начать здесь работать, учитель преподавал в профтехучилище и на курсах для водителей.

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В чем обвинили учителя

Мать одного из учеников школы №92, который учится в 6 классе, Василиса Добрянская написала в фейсбуке, что 70-летний учитель трудового обучения избил ее сына. По словам женщины, инцидент произошел 25 февраля. Об избиении ей рассказал сам школьник.

Вчера сын рассказал, как он с ними обращается. Неоднократно унижал их, и еще смеет поднимать руку. То за шею хватает, то руки выкручивает, а вчера отвел за шею в подсобное помещение и ударил в живот кулаком моего сына,

– рассказала женщина.

Свидетелем этого случая стал одноклассник мальчика, который открыл дверь в подсобное помещение.

Что рассказал директор школы

Директор школы Михаил Ковтало рассказал, что такой случай действительно произошел на уроке трудового обучения. По его словам, школьники и раньше жаловались на агрессивное поведение преподавателя. В школе учителя предупреждали об изменении поведения, а после случая с шестиклассником – уволили.

"Было где-то пожал руку, еще там что-то. Я с ним поговорил, предупреждал... Он якобы кулаком вчера ударил в живот. Но я тот живот смотрел вчера – там признаков не было никаких. Но я вчера ему сказал, что надо увольняться, если вы не можете себя сдержать в нервах", – рассказал Ковтало.

Директор отметил, что учитель начал работать в школе в январе 2021 года. До того трудовое обучение преподавала женщина. Однако она ушла в отпуск по уходу за ребенком.

Мы открыли вакансию, и такой учитель пришел, ответственный и требовательный. Но дети не всегда хотели работать, кто-то смеялся, кто-то в телефоне сидит. А он, я так заметил, нервничал. И он сам говорил мне, что не выдерживает. А сегодня я его уволил. Теперь у нас есть вакансия,

– отметил директор школы.

Ковтало добавил, что преподаватель раньше работал на курсах для водителей, а до этого – в профтехучилище.

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Интересно! Школа №92, расположенная на улице Шевченко, в 2019 году приняла участие в проекте "Буллинг STOPS Тут". Он является частью выполнения плана действий по реализации инициативы ЮНИСЕФ "Община, дружественная к детям и молодежи".