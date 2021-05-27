Ребенок пришел в себя по дороге в больницу. Сейчас младенец чувствует себя хорошо.

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Девочку везли из Новояворовска во Львов

Патрульные оформляли админматериалы за нарушение ПДД на трассе Львов – Краковец, возле населенного пункта Ивано-Франково.

В этот момент к ним подъехала машина. Из нее выбежал мужчина и начал просить о помощи.

Водитель рассказал, что его 2-месячная дочь упала с высоты на бетон.

После этого девочка потеряла сознание.

Мужчина ехал из Новояворовска во Львов.

Однако, он не мог достаточно быстро двигаться по городу, поэтому попросил патрульных отвезти девочку в медучреждение.



Юрий Шушпанов и Владимир Решетник помогли семье / Фото патрульной полиции Львоввской области

Младенец чувствует себя хорошо

Патрульные 4 батальона Юрий Шушпанов и Владимир Решетник пересадили 26-летнюю маму и младенца в служебный автомобиль. Полицейские менее чем за пол часа отвезли их в больницу на улице Филиппа Орлика.

По дороге в медучреждение младенец пришел в себя. Девочку осмотрели врачи. Через несколько часов патрульные позвонили женщине, чтобы узнать, как чувствует себя девочка. Она рассказала, что, к счастью, малыш чувствует себя хорошо.

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