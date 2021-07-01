Больше всего жителей донимают подземные коммуникации, которые в очередной раз прорвало. Подробнее о том, как Львов борется с последствиями непогоды – в сюжете.

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На Торфяной – стык двух коллекторов: в одном течет река Полтва, в другом – сточные воды. Поэтому каждый раз, когда воды очень много, трубы "трещат по швам".

Реки на этой улице достигали подоконника первого этажа. Работники Львовводоканала уже латают стыки. Закончить обещают до конца недели.

Эти работы выполняют для того, чтобы не было инфильтрации (проникновения атмосферных и поверхностных вод – 24 канал) грунта с водой в середину коллектора. Чтобы в повседневный день у нас здесь не образовывалась пропасть,

– отметил начальник участка канализационных сетей Львовводоканала Степан Дацко.

Ураган повалил почти 240 деревьев: 7 из них упали на автомобили. Половина деревопада произошла в городских парках. Там сейчас активно разгребают, расчищают, распиливают и вывозят.

Как Львов борется с последствиями непогоды: смотрите сюжет

Коммунальщики работали всю ночь, чтобы наутро по городу можно было ездить. "Мы работу начали еще вчера (30 июня – 24 канал) после урагана. Во время него работали бригады, которые открывали дождеприемники. Потому что из-за сильного ветра срывало листья, ветки. Те листья и ветки попадали в дождеприемники", – отметила заместительница городского главы Львова Ирина Маруняк.

Недалеко от Львова молния попала в дом

Обесточивание, сорванные крыши, прорывы электросетей – это не все. Неподалеку от Львова горел дом, в который попала молния. К счастью, никто не пострадал. Впрочем, чрезвычайники огонь тушили больше часа. Да и в целом работы им хватало предостаточно.

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По словам представителя Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Игоря Куруса, на территории области львовские спасатели совершили 13 выездов по ликвидации последствий непогоды. В частности они отбуксировали 2 автомобиля, которые располагались на затопленных участках дороги. В одном из автомобилей находилось 3 человек.



Град на Львовщине / Фото Varta

"Пожарные порезали 4 упавших дерева, которые препятствовали проезду автотранспорта. В целом к ликвидации последствий непогоды от спасателей привлекались 13 единиц спецтехники и 48 спасателей", – отметил Курус.

Отметим! Это уже второй подобный ураган во Львове за последнюю неделю.

Местами в регионе выпал град величиной с грецкий орех. Непогода обесточила и 200 населенных пунктов на Львовщине.