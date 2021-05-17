Авария произошла на улице Зеленой. Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
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Авто 55-летней водителя перевернулось на крышу
- В 11:00 на улице Зеленой, возле дома №281, 55-летняя львовянка, водитель Audi 80, въехала в дерево.
- После этого, машина соскочила с бордюра и перевернулась на крышу.
- Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, что авто проехало на крыше несколько метров.
- На место ДТП приехали медики и правоохранители.
- К счастью, водитель был пристегнут ремнем безопасности.
- Поэтому в результате аварии никто не пострадал.
Смотрите видео момента ДТП:
Правоохранители проводят расследование
Женщина объяснила правоохранителям, что авария произошла, потому что она просто уснула за рулем. Однако, сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Патрульные оформили на водителя протокол за нарушение правил дорожного движения. Ей грозит 340 гривен штрафа или лишение управлять транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.
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Во Львове авто перевернулось на крышу:
Авария произошла на улице Зеленой / Фото "Варта 1"
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП / Фото "Варта 1"