Авария произошла на улице Зеленой. Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

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Авто 55-летней водителя перевернулось на крышу

В 11:00 на улице Зеленой, возле дома №281, 55-летняя львовянка, водитель Audi 80, въехала в дерево.

После этого, машина соскочила с бордюра и перевернулась на крышу.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, что авто проехало на крыше несколько метров.

На место ДТП приехали медики и правоохранители.

К счастью, водитель был пристегнут ремнем безопасности.

Поэтому в результате аварии никто не пострадал.

Смотрите видео момента ДТП:

Правоохранители проводят расследование

Женщина объяснила правоохранителям, что авария произошла, потому что она просто уснула за рулем. Однако, сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Патрульные оформили на водителя протокол за нарушение правил дорожного движения. Ей грозит 340 гривен штрафа или лишение управлять транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

Заметьте На Львовщине загорелся рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров: фото

Во Львове авто перевернулось на крышу:



Авария произошла на улице Зеленой / Фото "Варта 1"



Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП / Фото "Варта 1"