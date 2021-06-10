Мужчину задержали и отвезли в отдел полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

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Пьяный львовянин стрелял возле школы

Примерно в 9:00 патрульные 1 батальона услышали выстрелы возле школы на улице Симона Петлюры.

Они немедленно отправились туда. На площадке полицейские заметили пьяного мужчину, который сидел на парапете.

Во время поверхностной проверки у него нашли пистолет, который был похож на пневматический.

Очевидцы показали патрульным видео, которое подтвердило причастность мужчины к стрельбе.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Смотрите видео, как пьяный львовянин стрелял на территории школы:

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Патрульные задержали мужчину

Полицейские сопроводили 35-летний львовянин в отдел полиции для выяснения обстоятельств. На него составили протокол за "стрельбу из пневматического оружия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах". Также, в отношении львовянина вынесли 2 постановления за:

"Распитие алкоголя и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах";

"Курение табачных изделий в запрещенных местах".

За стрельбу возле школы мужчине грозит от 1700 до 2550 гривен штрафа с конфискацией оружия.