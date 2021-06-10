Мужчину задержали и отвезли в отдел полиции. В результате инцидента никто не пострадал.
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Пьяный львовянин стрелял возле школы
- Примерно в 9:00 патрульные 1 батальона услышали выстрелы возле школы на улице Симона Петлюры.
- Они немедленно отправились туда. На площадке полицейские заметили пьяного мужчину, который сидел на парапете.
- Во время поверхностной проверки у него нашли пистолет, который был похож на пневматический.
- Очевидцы показали патрульным видео, которое подтвердило причастность мужчины к стрельбе.
- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Смотрите видео, как пьяный львовянин стрелял на территории школы:
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Патрульные задержали мужчину
Полицейские сопроводили 35-летний львовянин в отдел полиции для выяснения обстоятельств. На него составили протокол за "стрельбу из пневматического оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах". Также, в отношении львовянина вынесли 2 постановления за:
- "Распитие алкоголя и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах";
- "Курение табачных изделий в запрещенных местах".
За стрельбу возле школы мужчине грозит от 1700 до 2550 гривен штрафа с конфискацией оружия.