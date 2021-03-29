Возле Червонограда 25 марта в пруду утонул 50-летний рыбак. Мужчина ушел под воду вместе с лодкой и не смог спастись. Водолазы нашли тело только на 5 день поисков.

Водолазы нашли лодку мужчины 27 марта. Однако его тело подняли из воды только 29 марта.

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Мужчина утонул вместе со своей лодкой

50-летний житель села Волсвин, недалеко Червонограда, 25 марта пошел рыбачить. Домой он не вернулся – рыбак утонул вместе со своей лодкой. По информации местных СМИ, мужчина был отцом 4 несовершеннолетних детей.

Водолазы в течение 5 дней обследовали пруд. В центральной спасательно-водолазной службе Львовской сообщили, что 27 марта водолазы обнаружили на дне затонувшую лодку рыбака. Ее вытащили на берег, однако тела мужчины тогда еще не нашли. Поиски рыбака не прекращались. Водолазы обследовали около 100 квадратных метров дна.

Работники Червоноградской спасательной станции нашли тело рыбака 29 марта в 14:15. Его подняли на берег.

Смотрите фото, как искали тело рыбака / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области