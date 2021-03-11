На Львовщине водитель грузовика увидел на обочине 2 работников компании Onur и сбил их. Один из мужчин погиб на месте аварии, а другой – получил тяжелые травмы. Суд вынес приговор виновнику ДТП.

ДТП произошло 14 сентября 2020 года возле Самбора. Водитель не мог объяснить, почему наехал на дорожных работников.

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Водитель заметил рабочих и все же наехал на них

На трассе Львов – Самбор – Ужгород 51-летний водитель грузовика "ГАЗ" выехал на обочину.

Там он сбил 2 дорожников, которые выполняли работы.

В результате ДТП 26-летний житель Самбора погиб на месте, а 45-летний житель района получил тяжелые травмы.

В суде водитель рассказал, что в тот день на трассе выполняли ремонтные работы, поэтому движение было реверсное.

Подъезжая к обочине, где и произошла авария, мужчина заметил 2 дорожников.

Однако он не мог объяснить, почему и как наехал на мужчин.

Водитель грузовика полностью признал свою вину.

По словам пострадавшего, которому удалось выжить в ДТП, утром 14 сентября он вместе с коллегой шел по обочине в светоотражающих жилетах.

Вдруг мужчина почувствовал сильный удар от машины и упал в канаву.

Суд вынес водителю приговор

Судья Самборского горрайонного суда Игорь Казан, учитывая обстоятельства дела, признал водителя грузовика виновным в "нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти или причинило телесные повреждения". Мужчине назначили наказание – 5 лет в тюрьме с запретом управлять транспортом на 2 года.

Кроме этого, мужчина должен оплатить 4,9 тысячи гривен судебных расходов. Обвиняемый еще может подать апелляцию на это решение суда.