В Бродах на Львовщине, 6 января на улице нашли тело мужчины без признаков жизни. Он погиб в результате взрыва петарды – мужчине разорвало голову.

Тело мужчины нашли около 8:00 на улице Замковой. Правоохранители предварительно установили, что он совершил самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также Во Львове двое киевлян осквернили Мемориал Небесной сотни: фото Как нашли тело мужчины Около 8:00 полицейским поступило сообщение о том, что в парке на улице Замковой нашли тело мужчины без признаков жизни

На место вызова сразу выехали правоохранители.

Погибшим оказался 30-летний житель райцентра.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду. Ему разорвало голову.

Тело мужчины нашли около 8:00 / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Правоохранители проводят досудебное расследование. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза. Мужчина погиб в результате взрыва петарды / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины