Ужасное самоубийство: на Львовщине взрыв петарды разорвал мужчине голову – фото
В Бродах на Львовщине, 6 января на улице нашли тело мужчины без признаков жизни. Он погиб в результате взрыва петарды – мужчине разорвало голову.
Тело мужчины нашли около 8:00 на улице Замковой. Правоохранители предварительно установили, что он совершил самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как нашли тело мужчины
- Около 8:00 полицейским поступило сообщение о том, что в парке на улице Замковой нашли тело мужчины без признаков жизни
- На место вызова сразу выехали правоохранители.
- Погибшим оказался 30-летний житель райцентра.
- Правоохранители предварительно установили, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду. Ему разорвало голову.
Тело мужчины нашли около 8:00 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Правоохранители проводят досудебное расследование.
Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.
Мужчина погиб в результате взрыва петарды / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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