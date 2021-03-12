Во Львове 930 медиков получили первую дозу вакцины от коронавируса. Прививки проводят члены мобильных бригад 2 и 4 городских поликлиник, которые прошли обучение по работе с вакциной Covishield.

Первый этап вакцинации начался во Львове 25 февраля. В течение этого времени в городе успели провакцинировать работников 14 медучреждений.

Актуально Во Львове выделят 18 миллионов гривен на дополнительные кровати для больных COVID-19

930 медиков получили первые дозы вакцины

Сначала львовских медиков вакцинировала только мобильная бригада 2 городской поликлиники, члены которой прошли обучение в Киеве по работе с вакциной Covishield. Однако позже к процессу присоединилась мобильная бригада 4 городской поликлиники, которая также прошла обучение.

Обучение для мобильных бригад проводили специалисты на базе Западноукраинского специализированного детского медцентра. С 15 марта во Львове планируют привлечь к вакцинации еще 3 бригады.

Первую прививку получили работники 14 львовских медучреждений:

областной инфекционной больницы;

8 городской клинической больницы;

регионального центра легочного здоровья;

городской клинической больницы скорой помощи и областного центра экстренной медицинской помощи;

областного лабораторного центра и лабораторий, проводящих анализы на COVID;

областной детской клинической больницы "Охматдет";

военно-медицинского клинического центра Западного региона;

городского родильного клинического дома № 1 и областной клинической больницы;

5 городской клинической больницы;

больницы "Хоспис";

Центра общественного здоровья;

областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы;

клинической больницы Львовской железной дороги;

госпиталя имени Митрополита Шептицкого.

Читайте также Рассчитываем только на собственные силы, – Садовый рассказал о дополнительных койках для больных COVID-19

Коротко о вакцинации во Львове

На Львовщину 25 февраля поступила первая партия вакцины от коронавируса.

Область получила 42,2 тысячи доз вакцины Covishield, которую изготавливают в Индии по лицензии компании Oxford / AstraZeneca.

Ими планируют вакцинировать 21,1 тысячи человек – по 2 дозы на человека.

Первыми прививки получают медики, работающие с больными коронавирусом, и работники мобильных бригад по иммунизации.

Перед вакцинацией пациента осматривает врач. После этого человек подписывает согласие и его вакцинируют.

В течение 30 минут после прививки, медики наблюдают за состоянием пациента. Если никаких нареканий у человека нет, его отпускают домой.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала