Вакцинация продолжается: 930 львовских медиков получили прививки от коронавируса
Во Львове 930 медиков получили первую дозу вакцины от коронавируса. Прививки проводят члены мобильных бригад 2 и 4 городских поликлиник, которые прошли обучение по работе с вакциной Covishield.
Источник:Львовский горсовет
Первый этап вакцинации начался во Львове 25 февраля. В течение этого времени в городе успели провакцинировать работников 14 медучреждений.
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930 медиков получили первые дозы вакцины
Сначала львовских медиков вакцинировала только мобильная бригада 2 городской поликлиники, члены которой прошли обучение в Киеве по работе с вакциной Covishield. Однако позже к процессу присоединилась мобильная бригада 4 городской поликлиники, которая также прошла обучение.
Обучение для мобильных бригад проводили специалисты на базе Западноукраинского специализированного детского медцентра. С 15 марта во Львове планируют привлечь к вакцинации еще 3 бригады.
Первую прививку получили работники 14 львовских медучреждений:
- областной инфекционной больницы;
- 8 городской клинической больницы;
- регионального центра легочного здоровья;
- городской клинической больницы скорой помощи и областного центра экстренной медицинской помощи;
- областного лабораторного центра и лабораторий, проводящих анализы на COVID;
- областной детской клинической больницы "Охматдет";
- военно-медицинского клинического центра Западного региона;
- городского родильного клинического дома № 1 и областной клинической больницы;
- 5 городской клинической больницы;
- больницы "Хоспис";
- Центра общественного здоровья;
- областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы;
- клинической больницы Львовской железной дороги;
- госпиталя имени Митрополита Шептицкого.
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Коротко о вакцинации во Львове
- На Львовщину 25 февраля поступила первая партия вакцины от коронавируса.
- Область получила 42,2 тысячи доз вакцины Covishield, которую изготавливают в Индии по лицензии компании Oxford / AstraZeneca.
- Ими планируют вакцинировать 21,1 тысячи человек – по 2 дозы на человека.
- Первыми прививки получают медики, работающие с больными коронавирусом, и работники мобильных бригад по иммунизации.
- Перед вакцинацией пациента осматривает врач. После этого человек подписывает согласие и его вакцинируют.
- В течение 30 минут после прививки, медики наблюдают за состоянием пациента. Если никаких нареканий у человека нет, его отпускают домой.
Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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