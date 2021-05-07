Директор департамента здравоохранения Орест Чемерис на брифинге 7 мая рассказал, что вторую дозу вакцины будут делать препаратом CoviShield. Именно им проводили первые прививки медикам, работающим с больными коронавирусом.

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Когда начнется введение второй дозы вакцины

Чемерис рассказал, что 6 мая двое медиков уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Однако это были "единичные случаи". Согласно плану вакцинации, введение второй дозы препарата начнется в конце мая.

У нас есть определенный период для ревакцинации от коронавируса. Фактически мы только до него доходим, потому что первая вакцинация была проведена 25 февраля. Соответственно 25 мая мы будем начинать этап ревакцинации,

– отметил чиновник.

Чемерис добавил, что в конце мая будут вводить вторую дозы вакцины людям, которых прививали от коронавируса препаратом CoviShield.

Обратите внимание! Вакцинация от коронавируса на Львовщине началась 25 февраля. Прививки делали препаратом CoviShield. Интервал между введениями двух доз вакцины составляет 90 дней.

Прививки получили более 56 тысяч жителей области

По состоянию на 7 мая на Львовщине от коронавируса провакцинировали 56,58 тысячи человек. В частности, 6 мая мобильные бригады сделали прививки более 2,78 тысячи жителей области.

Чемерис отметил, что на Львовщине больше всего прививок сделали препаратом CoviShield – более 38 тысяч. В свою очередь, дозу вакцины AstraZeneca получили 12 тысяч человек, CoronaVac – 5 тысяч, а Pfizer – 2 тысячи жителей области.

"Вакцинация на Львовщине проходит активно. Привлечены пункты прививки. Кроме того, мобильные бригады справляются с теми нагрузками, которые есть", – рассказал чиновник.

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Коротко о вакцинации на Львовщине

Вакцинацию на Львовщине проводят бесплатно тремя вакцинами.

Препаратом CoronaVac , которую изготавливают в Китае, делают прививки педагогам, которые привлечены к работе на ВНО-2021, маломобильным группам населения и людям, которые за ними ухаживают.

, которую изготавливают в Китае, делают прививки педагогам, которые привлечены к работе на ВНО-2021, маломобильным группам населения и людям, которые за ними ухаживают. Американской вакциной Pfizer прививают жителей и персонал домов для престарелых, сотрудников ГСЧС и пограничников.

прививают жителей и персонал домов для престарелых, сотрудников ГСЧС и пограничников. Всем остальным жителям области прививки делают индийским препаратом Covishield (Oxford-Astra Zeneca) и вакциной Astra Zeneca-SKBio, которую изготавливают в Южной Корее. Эти вакцины идентичны по составу, поэтому могут заменять друг друга.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала