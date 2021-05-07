Директор департамента здравоохранения Орест Чемерис на брифинге 7 мая рассказал, что вторую дозу вакцины будут делать препаратом CoviShield. Именно им проводили первые прививки медикам, работающим с больными коронавирусом.
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Когда начнется введение второй дозы вакцины
Чемерис рассказал, что 6 мая двое медиков уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Однако это были "единичные случаи". Согласно плану вакцинации, введение второй дозы препарата начнется в конце мая.
У нас есть определенный период для ревакцинации от коронавируса. Фактически мы только до него доходим, потому что первая вакцинация была проведена 25 февраля. Соответственно 25 мая мы будем начинать этап ревакцинации,
– отметил чиновник.
Чемерис добавил, что в конце мая будут вводить вторую дозы вакцины людям, которых прививали от коронавируса препаратом CoviShield.
Прививки получили более 56 тысяч жителей области
По состоянию на 7 мая на Львовщине от коронавируса провакцинировали 56,58 тысячи человек. В частности, 6 мая мобильные бригады сделали прививки более 2,78 тысячи жителей области.
Чемерис отметил, что на Львовщине больше всего прививок сделали препаратом CoviShield – более 38 тысяч. В свою очередь, дозу вакцины AstraZeneca получили 12 тысяч человек, CoronaVac – 5 тысяч, а Pfizer – 2 тысячи жителей области.
"Вакцинация на Львовщине проходит активно. Привлечены пункты прививки. Кроме того, мобильные бригады справляются с теми нагрузками, которые есть", – рассказал чиновник.
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Коротко о вакцинации на Львовщине
- Вакцинацию на Львовщине проводят бесплатно тремя вакцинами.
- Препаратом CoronaVac, которую изготавливают в Китае, делают прививки педагогам, которые привлечены к работе на ВНО-2021, маломобильным группам населения и людям, которые за ними ухаживают.
- Американской вакциной Pfizer прививают жителей и персонал домов для престарелых, сотрудников ГСЧС и пограничников.
- Всем остальным жителям области прививки делают индийским препаратом Covishield (Oxford-Astra Zeneca) и вакциной Astra Zeneca-SKBio, которую изготавливают в Южной Корее. Эти вакцины идентичны по составу, поэтому могут заменять друг друга.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала