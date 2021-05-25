Вакцинация против коронавируса на Львовщине: хватит ли препарата для второй дозы

Очередная партия вакцины от коронавируса CoronaVac должна прибыть на Львовщину 25 мая. Область ожидает получить больше 16 тысяч доз препарата.

Региональный координатор по вакцинации против COVID-19 в Львовской области Олег Когут во время брифинга рассказал, что вакцину планируют использовать для прививки работников санаториев, спецсвязи, прокуратуры и топливно-энергетического комплекса. В целом в области уже провакцинировали 74 тысячи человек.

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Львовщина ожидает очередную партию вакцины

По словам Когута, 25 мая Львовщина получит от министерства здравоохранения очередной транш – 16,08 тысячи доз вакцины CoronaVac. Эту партию, как и все предыдущие, используют для вакцинации соответствующих групп населения.

В частности, это будут работники санитарно-курортных учреждений, работники прокуратуры, работники спецсвязи и большая когорта людей, которые отнесены к топливно-энергетическому комплексу, то есть это энергосети, шахты,

– отметил координатор.

Кроме этого, Когут отметил, что в области есть достаточно вакцин, чтобы сделать вторую прививку тем жителям Львовщины, которые уже получили первую дозу.

"Мы учли необходимость вакцинации второй дозой, она у нас зарезервирована. Поэтому я прошу тех, кто получил первую дозу, не волноваться. У нас есть достаточное количество вакцины для вакцинации второй дозой", – заверил чиновник.

По словам Когута, Львовщина также ожидает прибытия очередной партии вакцины Pfizer. Ее используют для прививки работников учебных заведений всех уровней аккредитации.

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Коротко о вакцинации от коронавируса на Львовщине

24 мая прививки получили 1 049 жителей Львовщины. В общем в области провакцинировали более 73,92 тысячи человек. Первую дозу препарата получили 69,99 тысячи жителей, а две дозы – 3 937 людей.

Львовщины. В общем в области провакцинировали более Первую дозу препарата получили 69,99 тысячи жителей, а две дозы – 3 937 людей. Сейчас область находится на 3 месте по темпам вакцинации в Украине после Киева (110 516 человек) и Днепропетровской области (84 367 человек).

в Украине после Киева (110 516 человек) и Днепропетровской области (84 367 человек). В области вакциной Covieshield вакцинировали более 38,4 тысячи людей, Astra Zeneca – 24,07 тысячи людей, CoronaVac – 7 686 людей, а Pfizer – 3 768.

Препаратом CoronaVac делают прививки педагогам, которые привлечены к работе на ВНО-2021, маломобильным группам населения и людям, которые ухаживают за ними.

делают прививки педагогам, которые привлечены к работе на ВНО-2021, маломобильным группам населения и людям, которые ухаживают за ними. Вакцину Pfizer получают жители и персонал домов для престарелых, чрезвычайники и пограничники.

получают жители и персонал домов для престарелых, чрезвычайники и пограничники. Всех остальных жителей Львовщины прививают индийской вакциной Covishield (Oxford-Astra Zeneca) и Astra Zeneca-SKBio, которую изготавливают в Южной Корее. Они обе идентичны по составу и взаимозаменяемы.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала