По состоянию на 23 апреля на Львовщине провакцинировали более 39 тысяч человек. В ЛОГА рассказали, что в области не зафиксировали тяжелых случаев после вакцинации. Все побочные эффекты после прививки были незначительными.

Вакцинация во Львовской области началась 25 февраля. Больше всего прививок сделали препаратом Covishield.

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На Львовщине мало случаев побочных реакций на вакцинацию

Всего на Львовщине провакцинировали от коронавируса более 39,97 тысячи человек. Препаратом Covishield прививки сделали 38 тысячам жителей области. Дозу вакцины CoronaVac получили 1 300 человек, а Pfizer – 640.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что в области не зафиксировали тяжелых случаев после вакцинации. Чиновник заверил, что иммунизация является полностью безопасной, ведь только у 0,02% от всех вакцинированных жителей Львовщины зафиксировали незначительные побочные эффекты.

Серьезных побочных эффектов на Львовщине не зафиксировано. В целом количество неблагоприятных событий после вакцинации составляет 0,02%. Среди побочных реакций, которые были зафиксированы, есть высыпания по телу, повышение температуры до 38 градусов и гипотермия в течение 4 суток,

– отметил Чемерис.

Обратите внимание! На Львовщине 16 апреля умер 63-летний мужчина после того, как получил первую дозу вакцины от коронавируса. Однако медики считают, что вероятной причиной его смерти были проблемы с сердцем и сосудами.

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Первые 2 – 3 недели после вакцинации – самые критические

Чемерис добавил, что люди, которые заразились коронавирусом после вакцинации, переболели в легкой форме и не имели никаких клинических проявлений заболевания.

"Наиболее критичными являются первые 2 – 3 недели после вакцинации. В этот период антител еще недостаточно и риск заболеть является наибольшим", – рассказал чиновник.

По его словам, с 20 дня после вакцинации риск инфицироваться коронавирусом является минимальным. Если вирус все же попадет в организм человека, то он может быть носителем COVID-19, но не иметь никаких клинических проявлений.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала