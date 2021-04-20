В ближайшее время на Львовщину приедет вторая партия вакцины от коронавируса Covishield. Область получит 21 тысячу доз препарата.

Жителей Львовщины продолжают вакцинировать от коронавируса. Для этого область получила вакцины трех производителей: 42 тысячи доз препарата Covishield, 11,24 тысячи доз CoronaVac и 1170 доз Pfizer.

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Львовщина ожидает партию вакцины Covishield

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что вскоре Львовщина получит 21 тысячу доз вакцины Covishield. Именно ею в области провакцинировали наибольшее количество людей – более 36 тысяч человек. В свою очередь, прививку препаратом Coronavac сделали 350 людям, а Pfizer – 150 жителям области.

Следующую партию вакцины Covishield мы ожидаем в ближайшее время, возможно даже на этой неделе. Львовская область, по предварительным данным, получит около 21 тысячу доз, которые будут рассчитаны на ревакцинацию. Вакцину Pfizer Львовщина получит по мере ее использования,

– отметил чиновник.

По состоянию на 20 апреля от коронавируса провакцинировали более 36,75 тысячи жителей Львовщины. Область занимает 2 место в Украине по темпам вакцинации.

На Львовщине увеличивается количество желающих вакцинироваться

Чемерис рассказал, что на Львовщине увеличивается количество желающих вакцинироваться от коронавируса.

"В целом на Львовщине работает 9 мобильных бригад, которые обучены на Covishield, 3 – на Coronavac и 2 – Pfizer. Количество бригад будет увеличиваться, поскольку параллельно проходят учения", – добавил чиновник

Он также отметил, что в области хотят максимально расширить количество временных пунктов прививок и увеличить количество персонала, который будет осуществлять вакцинацию.

Обратите внимание! Вакцинация от коронавируса на Львовщине началась 25 февраля. Сейчас прививки делают медикам, пожилым людям (в возрасте от 65 лет), общественным деятелям, военным, педагогам, персоналу и жителям домов престарелых, спасателям и пограничникам.

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Как можно записаться на вакцинацию против коронавируса

Жители Львовщины могут записаться в лист ожидания на прививку остаточными дозами вакцины несколькими путями:

через государственный вебпортал электронных услуг "Портал Дия";

мобильное приложение "Дия";

Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19;

через семейного врача;

отдельный портал Минздрава о вакцинации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала