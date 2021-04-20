Вакцинация продолжается: Львовщина ожидает вторую партию препарата Covishield
В ближайшее время на Львовщину приедет вторая партия вакцины от коронавируса Covishield. Область получит 21 тысячу доз препарата.
Источник:"Львовский портал"
Жителей Львовщины продолжают вакцинировать от коронавируса. Для этого область получила вакцины трех производителей: 42 тысячи доз препарата Covishield, 11,24 тысячи доз CoronaVac и 1170 доз Pfizer.
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Львовщина ожидает партию вакцины Covishield
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что вскоре Львовщина получит 21 тысячу доз вакцины Covishield. Именно ею в области провакцинировали наибольшее количество людей – более 36 тысяч человек. В свою очередь, прививку препаратом Coronavac сделали 350 людям, а Pfizer – 150 жителям области.
Следующую партию вакцины Covishield мы ожидаем в ближайшее время, возможно даже на этой неделе. Львовская область, по предварительным данным, получит около 21 тысячу доз, которые будут рассчитаны на ревакцинацию. Вакцину Pfizer Львовщина получит по мере ее использования,
– отметил чиновник.
По состоянию на 20 апреля от коронавируса провакцинировали более 36,75 тысячи жителей Львовщины. Область занимает 2 место в Украине по темпам вакцинации.
На Львовщине увеличивается количество желающих вакцинироваться
Чемерис рассказал, что на Львовщине увеличивается количество желающих вакцинироваться от коронавируса.
"В целом на Львовщине работает 9 мобильных бригад, которые обучены на Covishield, 3 – на Coronavac и 2 – Pfizer. Количество бригад будет увеличиваться, поскольку параллельно проходят учения", – добавил чиновник
Он также отметил, что в области хотят максимально расширить количество временных пунктов прививок и увеличить количество персонала, который будет осуществлять вакцинацию.
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Как можно записаться на вакцинацию против коронавируса
Жители Львовщины могут записаться в лист ожидания на прививку остаточными дозами вакцины несколькими путями:
- через государственный вебпортал электронных услуг "Портал Дия";
- мобильное приложение "Дия";
- Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19;
- через семейного врача;
- отдельный портал Минздрава о вакцинации.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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