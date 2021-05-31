Во Львове в центре вакцинации работали 4 бригады. Об этом рассказал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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"Мы планировали прививать до тысячи человек. За выходные привили 1041 (лицо – 24 канал), поэтому я считаю, что вакцинация проходит в очень хорошем темпе", – отметил Максим Козицкий.

Он объяснил, что сейчас все зависит от количества вакцин, которую получит город – если будет достаточное количество препарата, то есть вероятность организации 2 дополнительных центров вакцинации.

Ситуация с вакцинацией во Львове

По словам Максима Козицкого, в городе ежедневно фиксируют от 50 до 250 новых случаев инфицирования коронавирусом после выхода из красной зоны.

Сейчас заполнены менее 20% выделенных для пациентов с COVID-19 койко-мест. Ситуация контролируемая и мы готовы выполнять задачи, которые перед нами будет ставить Министерство здравоохранения,

– сказал глава Львовской ОГА.

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