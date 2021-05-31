Вакцинация проходит в хорошем темпе, – глава Львовской ОГА

Во Львове в центре вакцинации привилось меньше людей, чем в Киеве. В то же время в городе убеждены, что темпы иммунизации можно считать неплохими.
Во Львове в центре вакцинации работали 4 бригады. Об этом рассказал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
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"Мы планировали прививать до тысячи человек. За выходные привили 1041 (лицо – 24 канал), поэтому я считаю, что вакцинация проходит в очень хорошем темпе", – отметил Максим Козицкий.
Он объяснил, что сейчас все зависит от количества вакцин, которую получит город – если будет достаточное количество препарата, то есть вероятность организации 2 дополнительных центров вакцинации.
Ситуация с вакцинацией во Львове
По словам Максима Козицкого, в городе ежедневно фиксируют от 50 до 250 новых случаев инфицирования коронавирусом после выхода из красной зоны.
Сейчас заполнены менее 20% выделенных для пациентов с COVID-19 койко-мест. Ситуация контролируемая и мы готовы выполнять задачи, которые перед нами будет ставить Министерство здравоохранения,
– сказал глава Львовской ОГА.
Максим Козицкий рассказал об иммунизации во Львове: смотрите видео
Что известно о центре вакцинации во Львове
- Во Львове центр вакцинации развернули на территории стадиона "Арена Львов".
- Вакцинировали людей, которые записались в очередь на прививку против коронавируса в приложении Дия. Иммунизацию проводили вакциной CoronaVac.